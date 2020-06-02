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02.06.2020 17:26
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Tesla на автопилоте въехала в кузов упавшего грузовика, камеры сняли это с двух ракурсов

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Впечатляющее ДТП в Тайване обошлось без пострадавших, хотя водитель одной машины оказался внутри другой. Другой водитель спасся, успев отскочить.

Как сообщает Taiwanenglishnews, 1 июня на Национальном шоссе автомобиль Tesla врезался в опрокинувшийся грузовик. Водитель «Теслы», 53-летний господин Хун, рассказал полиции, что его автомобиль двигался со скоростью около 110 км/ч в режиме автопилота. Увидев грузовик, Хун нажал на тормоз (на записи видно белый дым из-под шин), но избежать столкновения не удалось. «Тесла» въехала в кузов грузовика сквозь крышу.

Другие автомобили спокойно объезжали упавший грузовик. Его водитель стоял сзади метрах в 25–30 и пытался предупредить «тесловода». Сообразив, что электромобиль не тормозит, он успел отскочить в сторону.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили обоих водителей невредимыми. От госпитализации они отказались.

Автопилот «Теслы» подводит не первый раз. Например, в 2018 году управляемые им автомобили в США врезались в пожарных и полицию.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (2)

Иванов Ив Ив
То есть, радар Тесла не видит препятствия. Машина даже не тормозила.
Иванов Ив Ив
Радары, лидары, видеокамеры...(ха-ха 3 раза) ну, как тебе такое? Илон?
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