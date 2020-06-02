Впечатляющее ДТП в Тайване обошлось без пострадавших, хотя водитель одной машины оказался внутри другой. Другой водитель спасся, успев отскочить.

Как сообщает Taiwanenglishnews, 1 июня на Национальном шоссе автомобиль Tesla врезался в опрокинувшийся грузовик. Водитель «Теслы», 53-летний господин Хун, рассказал полиции, что его автомобиль двигался со скоростью около 110 км/ч в режиме автопилота. Увидев грузовик, Хун нажал на тормоз (на записи видно белый дым из-под шин), но избежать столкновения не удалось. «Тесла» въехала в кузов грузовика сквозь крышу.