Tesla на автопилоте въехала в кузов упавшего грузовика, камеры сняли это с двух ракурсов
Впечатляющее ДТП в Тайване обошлось без пострадавших, хотя водитель одной машины оказался внутри другой. Другой водитель спасся, успев отскочить.
Как сообщает Taiwanenglishnews, 1 июня на Национальном шоссе автомобиль Tesla врезался в опрокинувшийся грузовик. Водитель «Теслы», 53-летний господин Хун, рассказал полиции, что его автомобиль двигался со скоростью около 110 км/ч в режиме автопилота. Увидев грузовик, Хун нажал на тормоз (на записи видно белый дым из-под шин), но избежать столкновения не удалось. «Тесла» въехала в кузов грузовика сквозь крышу.
Другие автомобили спокойно объезжали упавший грузовик. Его водитель стоял сзади метрах в 25–30 и пытался предупредить «тесловода». Сообразив, что электромобиль не тормозит, он успел отскочить в сторону.
Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили обоих водителей невредимыми. От госпитализации они отказались.
Автопилот «Теслы» подводит не первый раз. Например, в 2018 году управляемые им автомобили в США врезались в пожарных и полицию.