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«Тесла» горела 4 часа после удара о дерево. Погибли двое американцев, за рулём никто не сидел

В ДТП с Tesla в Техасе погибли двое

Электромобиль Tesla разбился, по предварительной версии полиции, в результате поездки без водителя.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Как сообщает 18 апреля The Wall Street Journal, ДТП произошло в субботу вечером к северу от Хьюстона в штате Техас в США. Автомобиль Tesla врезался в дерево, не сумев преодолеть крутой поворот на высокой скорости. От удара он вспыхнул. На то, чтобы потушить пожар, экстренным службам потребовалось около четырёх часов. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, высоковольтные батареи, подобные тем, что используются в Tesla, могут повторно воспламениться после повреждения даже после того, как пожар потушен.

В салоне находились двое мужчин: один, предварительно, на переднем пассажирским сиденье, а другой — на заднем. «Наше предварительное расследование показывает (но оно ещё не завершено), что за рулем этого автомобиля никого не было, — сказал констебль. — Мы уверены почти на 99,9%».

В последние месяцы случилось несколько серьёзных аварий с участием Tesla. NHTSA начало более 20 расследований по вопросам использования систем помощи водителям в этих электромобилях. В компании Tesla неоднократно отмечали, что в режиме автопилота водитель должен находиться за рулём и следить за дорогой.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (4)

Johnni
при участии прокладки вместо 20 аварий было бы 100500 аварий
Маэстро
Какой бы продвинутой ни была техника, тупо и безгранично доверяться ей нельзя.
ash364
Машину вел человек невидимка?
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