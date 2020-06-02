В сточных водах финских Хельсинки и Турку нашли коронавирус

В сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии THL 2 июня.
В апреле-мае в лаборатории водной микробиологии THL в Куопио был внедрен метод исследования, который можно использовать для определения количества РНК коронавируса, то есть его генетический след в образцах, собранных на очистных сооружениях. Специалисты получили первые результаты исследования.
В отличие от столиц, нынешней и бывшей, никаких признаков коронавируса в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, выявлено не было.
Ожидается, что анализ сточных вод даст дополнительную информацию о масштабах и развитии эпидемии коронавируса, а дальнейший мониторинг поможет узнать о возможной второй волне эпидемии.
«Исходя из (новых) подтверждённых случаев заболевания, эпидемиологическая ситуация в настоящее время успокаивается, и исследования сточных вод подтверждают результаты индивидуального тестирования. Благодаря сточным водам можно заранее обнаружить вирус, если он циркулирует среди населения в большом количестве», — говорит специалист-исследователь THL Тарья Питкянен.
Отбор проб начался в апреле на 28 очистных сооружениях Финляндии.
По данным на 2 июня, в больницах Финляндии остаются 62 пациента с коронавирусной инфекцией — на 6 меньше, чем днём ранее, в реанимации из них по-прежнему 9. За последние сутки зарегистрировано 2 смерти и всего 2 новых случая заражения, общее число летальных исходов с начала пандемии — 320. Всего COVID-19 с марта обнаружили у 6 887 человек.
О событиях пандемии в Петербурге, России и мире читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».