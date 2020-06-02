В сточных водах финских Хельсинки и Турку нашли коронавирус

В сточных водах крупных финских городов Хельсинки и Турку был обнаружен коронавирус. Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития Финляндии THL 2 июня.

В апреле-мае в лаборатории водной микробиологии THL в Куопио был внедрен метод исследования, который можно использовать для определения количества РНК коронавируса, то есть его генетический след в образцах, собранных на очистных сооружениях. Специалисты получили первые результаты исследования.

В отличие от столиц, нынешней и бывшей, никаких признаков коронавируса в образцах, собранных в Тампере, Куопио и Оулу, выявлено не было.