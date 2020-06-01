«Адмирал Владимирский» с океанографами возвращается в Петербург после кругосветки через Антарктиду
Российское океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» замкнуло кругосветный маршрут, преодолев пролив Большой Бельт, пройденный в начале экспедиции в декабре 2019 года. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Торжественно встречать исследователей будут 8 июня в Кронштадте, откуда судно вышло в кругосветку 3 декабря 2019 года. За это время «Адмирал Владимирский» побывал в Лиссабоне, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, на станции «Беллинсгаузен» в Антарктиде, исследовал Западную Антарктику, достиг Южного магнитного полюса, вышел в центральную часть Индийского океана, посетил Сейшельские острова, обогнул южную оконечность Африки.
В ходе экспедиции специалисты проводили гидрографические исследования, гидрометеоисследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год. Также была выполнена грунтовая съемка, экспериментальная магнитная съемка, проведены геофизические работы по маршрутам переходов, исследована работа радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования.
Экспедиция была посвящена 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.
В течение 1820-1821 годов экспедиция Беллинсгаузена полностью обошла южный материк. Успешно завершив это историческое кругосветное плавание, шлюпы "Восток" и "Мирный" 5 августа 1821 года вернулись в Кронштадт. Их встречал царь Александр I. Дополнительно в ходе экспедиции было открыто 29 новых островов. За весь период экспедиции продолжительностью 751 сутки был пройден путь, более чем в два раза превышающий длину экватора, более ста дней суда находились во льдах.