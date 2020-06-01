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01.06.2020 12:42
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«Саша, помолчи». Беглов рассказал, что его заставило вырабатывать командный голос

Отсутствие музыкального слуха в детстве не делало Александра Беглова желанным участником семейного хора. Так что отец предложил ему покомандовать.

Своими воспоминаниями губернатор Петербурга поделился в ходе видеомоста, посвященного Дню защиты детей. «Нас мама собирала в круг, это было в воскресенье, и мы пели песни, — рассказал Беглов. — Практически все обладали голосом, музыкальным слухом, самоучки, кто на чем учился играть. Я единственный, кто был отправлен музыкальную школу; всем хотелось, чтобы я выучился на каком-нибудь музыкальном инструменте играть. Но голоса у меня абсолютно не было, как, в общем-то, и слуха музыкального. И когда мы собирались, я тоже старался подпеть своим братьям, сестрам, они давали мне конфетку и говорили: «Саша, помолчи».

По словам Беглова, совет ему дал отец. «Не можешь петь — воспитывай командный голос. И вот когда я встречался потом с братьями и сестрами, делал уже карьеру, занимал высокие посты, они говорили: «Ну вот как тебе это удалось?», — рассказал губернатор. — Пока вы пели, я вырабатывал командный голос».

Кроме того, в ходе видеомоста Беглов рассказал, что больше всего в школе любил историю и литературу и писал «добрые» эпиграммы про учителей.

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Комментарии (22)

Саша Иванов
А может, не командный, а громкий? Ну а "Громкий голос — признак пустоты."
(Финская пословица).
grannie
"— Товарищ прапорщик, заглушите мотор!"
hmkv
В былые времена главреды в обкоме за такие заголовки получали
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