В Москве отпустили адвокатов, стоявших в пикетах в поддержку коллег. В День российской адвокатуры к задержанным не пускали защитников

В Москве отпустили адвокатов, задержанных за пикеты у здания Следственного комитета. Утром 31 мая, в День российской адвокатуры, специалисты вышли в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, которых обвиняют в применении насилия по отношению к полицейским. Семерых активистов, устроивших акцию в столице, отвезли в участок около 13:30 в воскресенье.



О том, что задержанных отпустили, пишет «ОВД-Инфо». Как отмечается, полиция несколько часов не пускала к ним приехавших на защиту юристов. На активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, вопрос о протоколах по статье об участии в несогласованной публичной акции с некоторыми из них будет решаться позднее.