В Москве отпустили адвокатов, стоявших в пикетах в поддержку коллег. В День российской адвокатуры к задержанным не пускали защитников
В Москве отпустили адвокатов, задержанных за пикеты у здания Следственного комитета. Утром 31 мая, в День российской адвокатуры, специалисты вышли в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, которых обвиняют в применении насилия по отношению к полицейским. Семерых активистов, устроивших акцию в столице, отвезли в участок около 13:30 в воскресенье.
О том, что задержанных отпустили, пишет «ОВД-Инфо». Как отмечается, полиция несколько часов не пускала к ним приехавших на защиту юристов. На активистов составили протоколы о нарушении режима самоизоляции, вопрос о протоколах по статье об участии в несогласованной публичной акции с некоторыми из них будет решаться позднее.
Адвокатов из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Диану Ципинову обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, 20 мая полицейские приехали в Нарткале в незаконное казино, сотрудники которого вызвали адвоката Жилокова, и юрист ударил одного из полицейских. В Следственном комитете утверждают, что во время потасовки присутствовавшая там же Ципинова ударила сотрудника правоохранительных органов по лицу и ногой в пах.
Коллеги специалистов уверяют, что Жилокова задержали после того, как он попросил полицейских предъявить документы на осмотр помещения. Ципиновой в отделе угрожали сексуальным насилием.