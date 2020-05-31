Петербургский Центр социально-трудовой адаптации инвалидов просит помощи: требуются СИЗы, чтобы не останавливать работу

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» обращается за помощью: в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Петербурге для организации безопасных условий труда и оказания качественных социальных услуг необходимо оборудование по профилактике заболеваний и средства индивидуальной защиты.



В Центре работают так называемые «защищенные» мастерские — специализированные трудовые мастерские для социально-трудовой адаптации молодых людей с интеллектуальными и ментальными нарушениями. Благодаря таким мастерским молодые люди от 18 лет и старше получают теоретический и практический опыт ремесленной работы, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности. Это помогает им стать востребованными специалистами на открытом рынке труда. На данный момент в Центре работают пять специализированных мастерских: столярная, швейная, батик, транзитная мастерские и мастерская по социально-бытовой адаптации.

