В Петербурге за сутки 369 новых случаев коронавируса. Число заболевших в России превысило 400 тысяч человек
В Петербурге за сутки выявили 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб 31 мая.
По стране заболевание подтвердилось у 9 268 россиян. По данным специалистов, при этом 3784 случая из новых —
Всего к последнему дню весны в России зафиксировано 405 843 случая COVID-19. С начала пандемии скончалось 4 693 человека. За последние сутки врачи не смогли помочь 138 пациентам.