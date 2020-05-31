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31.05.2020 10:38
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В Петербурге за сутки 369 новых случаев коронавируса. Число заболевших в России превысило 400 тысяч человек

В Петербурге за сутки выявили 369 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб 31 мая.

По стране заболевание подтвердилось у 9 268 россиян. По данным специалистов, при этом 3784 случая из новых — 40,8 % от общего числа — проходит без клинических проявлений.

Всего к последнему дню весны в России зафиксировано 405 843 случая COVID-19. С начала пандемии скончалось 4 693 человека. За последние сутки врачи не смогли помочь 138 пациентам.

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Комментарии (11)

Блейк
Уже несколько дней у нас заражается 365 человек +/-5 человек. Посчитайте статистику. По ходу статистику рисуют. Анализы готовы через 10 дней или больше. Это что за диагностика смертельного заболевания? За это время может наступить необратимые последствия, когда спасать уже будет поздно. Коллеге на работе просто сказали, потом сделаешь рентген и томографию и узнаешь что там у тебя за последствия, на корону даже тесты не брали. И третье, у нас на работе заболел официально сотрудник, так вот, никаких анализов не проводилось с теми с кем он контактировал, а это 11 человек. Работаем сутками, то есть мы с ним контактировали 24 часа несколько смен, но ещё раз подчёркиваю, ни у кого не брали анализы, хотя были обязаны проверить всех контактных. Где всё это? Я сам взял больничный после пропажи нюха и вкуса и температура гуляла. Но уже 12 дней нет результата анализа, я уже давно себя прекрасно чувствую, а диагноз ОРВИ. И лечат как орвишного, парацетамол и гриппферон. Бумаг никаких не подписывал.
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J.Yagn
Нам ещё не сделали тесты за 9 мая, полагаю, что они делают до 400 положительных тестов за день, а потом ждут следующего дня, чтоб статистику не портить.
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