В Петербурге за сутки 369 новых случаев коронавируса. Число заболевших в России превысило 400 тысяч человек

Блейк 31 Мая 2020 в 11:30 31 Мая 2020 в 11:30

Уже несколько дней у нас заражается 365 человек +/-5 человек. Посчитайте статистику. По ходу статистику рисуют. Анализы готовы через 10 дней или больше. Это что за диагностика смертельного заболевания? За это время может наступить необратимые последствия, когда спасать уже будет поздно. Коллеге на работе просто сказали, потом сделаешь рентген и томографию и узнаешь что там у тебя за последствия, на корону даже тесты не брали. И третье, у нас на работе заболел официально сотрудник, так вот, никаких анализов не проводилось с теми с кем он контактировал, а это 11 человек. Работаем сутками, то есть мы с ним контактировали 24 часа несколько смен, но ещё раз подчёркиваю, ни у кого не брали анализы, хотя были обязаны проверить всех контактных. Где всё это? Я сам взял больничный после пропажи нюха и вкуса и температура гуляла. Но уже 12 дней нет результата анализа, я уже давно себя прекрасно чувствую, а диагноз ОРВИ. И лечат как орвишного, парацетамол и гриппферон. Бумаг никаких не подписывал.