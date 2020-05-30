Председатель Мосгордумы за год стал в десятки раз богаче. У него на счетах два миллиарда

В декларации о доходах председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова указан доход за 2019 год в 1,9 млрд рублей. Это почти в сто раз больше, чем годом раньше.



Декларация народного избранника Шапошникова, как и остальных депутатов Мосгордумы, опубликована на сайте столичного парламента, внимание на нее СМИ обратили 30 мая. Шапошников задекларировал квартиру метражом 269 квадратов, парковку и коттедж во временном пользовании, также ему принадлежит «Мерседес Е350». Годом раньше доход Шапошникова тоже нельзя было назвать скромным, депутат заработал больше 20 млн рублей.