Председатель Мосгордумы за год стал в десятки раз богаче. У него на счетах два миллиарда
В декларации о доходах председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова указан доход за 2019 год в 1,9 млрд рублей. Это почти в сто раз больше, чем годом раньше.
Декларация народного избранника Шапошникова, как и остальных депутатов Мосгордумы, опубликована на сайте столичного парламента, внимание на нее СМИ обратили 30 мая. Шапошников задекларировал квартиру метражом 269 квадратов, парковку и коттедж во временном пользовании, также ему принадлежит «Мерседес Е350». Годом раньше доход Шапошникова тоже нельзя было назвать скромным, депутат заработал больше 20 млн рублей.
Прирост денег на счетах до двух миллиардов Шапошников объяснил ТАСС - депутат продал ценные бумаги.