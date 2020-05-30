Новорожденные «узники коронавирусного теста» выписаны из больницы к маме после публикации «Фонтанки»
Новорожденные мальчики-двойняшки после публикации «Фонтанки» выписаны из детской больницы Святой Ольги и приехали домой. Об этом редакции 30 мая рассказала бабушка детей Марина Лобанова.
«Мама малышей, Татьяна, счастлива, — рассказала женщина. — Сегодня нам позвонили из больницы, сказали, что результаты тестов получены и детей готовят к выписке». Бабушка рассказала, что родители планируют одного из мальчиков назвать Николаем, а другого — Михаилом или Григорием, семье нужно время, чтобы определиться, какое из имен идет малышу больше.
Как ранее сообщала «Фонтанка», мальчики-близнецы, родившиеся 2 мая в роддоме № 6 имени Снегирева, были переведены оттуда в больницу имени Святой Ольги на доращивание. Там детям сделали тесты на коронавирус, которые показали положительный результат. Родителям сообщили об этом 19 мая, а спустя три дня у новорожденных взяли новые мазки. Выписать малышей домой можно было только после получения отрицательных результатов на коронавирус, их семья ждала больше недели.