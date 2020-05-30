Петербургских «Бонни и Клайда» и их друзей нарекли бандитами. В деле новый, объединяющий их состав
Еще одно уголовное дело в отношении пяти участников вооруженной группы, которые нападали на ювелирные салоны и почтовые отделения, возбуждено полицейским следствием в Петербурге. Многолетний сюжет крутился вокруг бывшей кассирши «Райффайзенбанка», вынесшей с работы 11 млн рублей.
Как сообщила 30 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело возбуждено по статье 209 УК РФ «Бандитизм». «В ходе предварительного следствия полицейские установили полный состав банды, состоявшей из пяти человек. Выяснилось, что при нападениях злоумышленники применяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья, револьвер, пневматический пистолет и оказывали на людей физическое воздействие, — рассказала Волк. — В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». К настоящему моменту уже было возбуждено одиннадцать уголовных дел по статьям 158 УК РФ («Кража») и 162 УК РФ («Разбой»). Впоследствии они были соединены в одно производство.
«Фонтанка» подробно рассказывала об истории Розы Аглемзяновой, бывшей сотрудницы отделения «Райффайзенбанка» в Казани. Она была объявлена в розыск в 2009 году, после пропажи 11,4 млн рублей. Тогда же она переехала в Петербург вместе с членом преступной группы Ильдаром Гиниятуллиным. Он был задержан в 2014 году в Ленинградской области после разбойного нападения на почтальонов у отделения связи «Щеглово» Всеволожского района. В 2015 году Гиниятуллина приговорили к 13 годам колонии.
Саму Аглемзянову арестовали осенью 2019 года. По версии следователей, она участвовала в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге: разбивала молотком витрины с украшениями. Общий ущерб составил порядка 20 миллионов рублей.