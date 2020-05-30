Петербургских «Бонни и Клайда» и их друзей нарекли бандитами. В деле новый, объединяющий их состав

Еще одно уголовное дело в отношении пяти участников вооруженной группы, которые нападали на ювелирные салоны и почтовые отделения, возбуждено полицейским следствием в Петербурге. Многолетний сюжет крутился вокруг бывшей кассирши «Райффайзенбанка», вынесшей с работы 11 млн рублей.



Как сообщила 30 мая официальный представитель МВД России Ирина Волк, дело возбуждено по статье 209 УК РФ «Бандитизм». «В ходе предварительного следствия полицейские установили полный состав банды, состоявшей из пяти человек. Выяснилось, что при нападениях злоумышленники применяли обрез гладкоствольного охотничьего ружья, револьвер, пневматический пистолет и оказывали на людей физическое воздействие, — рассказала Волк. — В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу». К настоящему моменту уже было возбуждено одиннадцать уголовных дел по статьям 158 УК РФ («Кража») и 162 УК РФ («Разбой»). Впоследствии они были соединены в одно производство.

