FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 18:33
2
Печать

Доминикана готовится принять туристов в июле

Доминиканская Республика будет готова принимать туристов чуть более чем через месяц, и вопрос путешествий далее будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран. Об этом заявил министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия, информирует 29 мая подконтрольное ему ведомство.

По прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией коронавируса в этой стране, туротрасль сможет начать работу со вступлением в силу последнего этапа программы восстановления — 5 июля.

О перспективе ограничения въезда гражданам определённых стран власти республики не сообщают.

Туристические объекты должны будут соответствовать протоколу, который сейчас разрабатывает минтуризма. Отели готовятся к открытию по строгим стандартам в области безопасности для здоровья. Гостиницы, бары, рестораны и прочие объекты будут проходить проверку соответствия, по окончании которой организации будет присуждаться знак «Безопасная зона».

Международный аэропорт Пунта-Каны планирует возобновить работу 1 июля 2020 года. В терминалах прибытия, отправления и в транзитной зоне установят тепловизоры, также начнут действовать пункты медицинского мониторинга. Предусмотрен и ряд других мер безопасности, направленных на минимизацию контактов и соблюдение социальной дистанции. Автобусы будут перевозить 50% пассажиров от своей вместимости.

В Доминикане было введено чрезвычайное положение, было закрыто авиасообщение и действовал запрет на высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции и комендантский час. По данным на 29 мая, число заразившихся коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 16 068, умерли 485 человек.

Туротрасль в Доминикане — один из основных источников иностранной валюты в экономике страны. В ней около 350 тыс. рабочих мест.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260644721
Ну Доминикана - это американский Крым.
Пендосов там любят.
Так-то уже утомил этот вирус, хочется отдохнуть...
DMITRII78
Я поеду!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний