Доминикана готовится принять туристов в июле

По прогнозам специальной комиссии по профилактике и контролю за эпидемией коронавируса в этой стране, туротрасль сможет начать работу со вступлением в силу последнего этапа программы восстановления — 5 июля.

Доминиканская Республика будет готова принимать туристов чуть более чем через месяц, и вопрос путешествий далее будет зависеть исключительно от ограничений и требований других стран. Об этом заявил министр туризма Доминиканы Франсиско Хавьер Гарсия, информирует 29 мая подконтрольное ему ведомство.

О перспективе ограничения въезда гражданам определённых стран власти республики не сообщают.

Туристические объекты должны будут соответствовать протоколу, который сейчас разрабатывает минтуризма. Отели готовятся к открытию по строгим стандартам в области безопасности для здоровья. Гостиницы, бары, рестораны и прочие объекты будут проходить проверку соответствия, по окончании которой организации будет присуждаться знак «Безопасная зона».

Международный аэропорт Пунта-Каны планирует возобновить работу 1 июля 2020 года. В терминалах прибытия, отправления и в транзитной зоне установят тепловизоры, также начнут действовать пункты медицинского мониторинга. Предусмотрен и ряд других мер безопасности, направленных на минимизацию контактов и соблюдение социальной дистанции. Автобусы будут перевозить 50% пассажиров от своей вместимости.

В Доминикане было введено чрезвычайное положение, было закрыто авиасообщение и действовал запрет на высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции и комендантский час. По данным на 29 мая, число заразившихся коронавирусом в стране с начала пандемии достигло 16 068, умерли 485 человек.