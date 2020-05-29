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29.05.2020 18:05
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Таксиста, сбившего байкера на Комендантском, отправили под арест на два месяца

В Петербурге избрали меру пресечения для водителя такси, который устроил серьезное ДТП с мотоциклом в Приморском районе Петербурга днем 27 мая. Байкера увезли в больницу с тяжелыми травмами, а автомобилиста отправили под стражу.

Как сообщает 29 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствие установило, что 27 мая около 14:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo выезжал с прилегающей к дому 44, корпус ,1 по Комендантскому проспекту территории на проезжую часть проспекта. В нарушение знака «Уступите дорогу» мужчина после краткой остановки выехал на Комендантский, не пропустив мотоцикл Yamaha YZF-R6, который следовал в крайней левой полосе от Шуваловского проспекта в сторону улицы Шаврова, и столкнулся с ним.

Автомобиль Volkswagen Polo принадлежит коммерческой фирме. Водитель им управлял на основании договора аренды. Ранее сообщалось, что это было такси сервиса «Ситимобил». В отделе пропаганды УГИБДД уточняли, что таксист выезжал от заправки.

На следующий день, 28 мая, таксиста задержали и предъявили ему обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Приморский районный суд Петербурга избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 июля 2020 года.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (3)

Штиль
Я очень сомневаюсь, что таксист "вылетал" с территории АЗС. Да, возможно он слишком поздно увидел мотоциклиста и попал в траекторию его движения. Это является нарушением ПДД, но с какой скоростью двигался мотоцикл? Если это было под 90 км/час, то результат закономерный.
pila_grigoryeva
опять джумшуты в Питере ездят как у себя в ауле
Доколе эти мигранты будут калечить пешеходов и водителей
Дичь очередная
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