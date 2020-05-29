В Петербурге избрали меру пресечения для водителя такси, который устроил серьезное ДТП с мотоциклом в Приморском районе Петербурга днем 27 мая. Байкера увезли в больницу с тяжелыми травмами, а автомобилиста отправили под стражу.



Как сообщает 29 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, следствие установило, что 27 мая около 14:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo выезжал с прилегающей к дому 44, корпус ,1 по Комендантскому проспекту территории на проезжую часть проспекта. В нарушение знака «Уступите дорогу» мужчина после краткой остановки выехал на Комендантский, не пропустив мотоцикл Yamaha YZF-R6, который следовал в крайней левой полосе от Шуваловского проспекта в сторону улицы Шаврова, и столкнулся с ним.