Как указано на сайте прихода храма Покрова Божией Матери, в этот день начался «новый этап работ по благоустройству территории вокруг нашего храма». Организация опубликовала копии протокола обследования и порубочного билета. Последний документ датирован 6 июня 2019 года, его действие составляет ровно год, соответственно, через неделю «срок годности» билета истек бы. Под топор приговорены 27 деревьев и 5 кустарников. В качестве причины указана «сушь» и «стволовая гниль».

В Южно-Приморском парке около храма на улице Доблести 29 мая началась вырубка деревьев. Местные жители, сообщает читательница «Фонтанки», вызвали полицию. Через неделю истекает срок порубочного билета.

Как рассказала читательница «Фонтанки», заметив начало вырубки, местные жители вызвали полицию. Правоохранители, по ее словам, прибыли, проверили документы и отбыли. Также на территории храма побывал муниципальный депутат Южно-Приморского округа Александр Кузнецов, который потребовал от прихода показать документы. Из трансляции, которую народный избранник вел в паблике «Сохраним Южно-Приморский парк», видно, что предназначенные к спилу насаждения — не мертвые.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански намерен инициировать проверку, законно ли проводить работы по благоустройству во время действия ограничительных «антивирусных» мер. Он полагает, что в основном под вырубку попали здоровые деревья.



В мае прошлого года установка забора около храма, который возводился незаконно, спровоцировала протесты горожан, о которых подробно писала «Фонтанка». Религиозный объект возводился незаконно, как самострой, затем в судебном порядке перешел в собственность города. В январе 2020 года комитет имущественных отношений безвозмездно передал здание в собственность прихода и поручил организации в течение года оформить в собственность участок земли.

