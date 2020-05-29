Гостям сочинских санаториев придется прихватить с собой две справки от врача и забыть о прогулках по городу

Коронавирус внес ряд изменений в привычный режим работы сочинских санаториев. О том, как отдыхающим попасть в местные здравницы и что их ждет по прибытии, рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Об этом 29 мая пишет «Интерфакс».



По его словам, приезжающие на отдых должны иметь при себе две справки: о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Обязанность по информированию о новых требованиях возложена на принимающую сторону.



«О новых требованиях, с которыми приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно. Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привезти с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей», — подчеркнул Копайгородский.

