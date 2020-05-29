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29.05.2020 16:12
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Гостям сочинских санаториев придется прихватить с собой две справки от врача и забыть о прогулках по городу

Коронавирус внес ряд изменений в привычный режим работы сочинских санаториев. О том, как отдыхающим попасть в местные здравницы и что их ждет по прибытии, рассказал мэр города Алексей Копайгородский. Об этом 29 мая пишет «Интерфакс».

По его словам, приезжающие на отдых должны иметь при себе две справки: о чистом эпидокружении и отсутствии коронавируса. Обязанность по информированию о новых требованиях возложена на принимающую сторону.

«О новых требованиях, с которыми приходится в этом году работать, необходимо проинформировать наших гостей заблаговременно. Санатории должны связаться с каждым гостем и разъяснить все моменты. Какие документы они должны привезти с собой, какие правила их ждут внутри самого санатория. Важно предупредить, чтобы потом не вызвать недовольства наших гостей», — подчеркнул Копайгородский.

Помимо этого, здравницам необходимо будет организовать трансфер гостей от аэропорта или вокзала по специально выделенным коридорам, не допуская их перемещения по Сочи.

Копайгородский добавил, что с 1 июня в курортном городе должны открыться 34 санатория, с 8 по 20 июня — 13, с 1 июля — 18. Дата открытия ещё 15 будет определена позже.

С конца марта этого года сочинские гостиницы и санатории приостановили работу из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Всех приезжающих в Краснодарский край отправляют на двухнедельную самоизоляцию. Туристов с наступлением лета ждут имеющие медицинскую лицензию санатории, работающие по путевкам. Гостиницы, в зависимости от эпидемиологической ситуации, могут открыть во второй половине июня.

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Комментарии (8)

OdinokiyDupri
Бизнес липовых справок расцветет и кто-то серьезно обогатиться.
Sonata
А как насчёт справки об отсутствии венерических заболеваний? Неужели ковидко хуже?
Павел Михайлов
Территория пансионатов слишком мала, что-бы не создать днем толпу из проживающих.Пансионаты строились по совершенно другим нормативам.
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