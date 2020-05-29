Обрушился фрагмент стены Новгородского кремля. Охраняемый ЮНЕСКО объект не реставрировали
В Великом Новгороде обрушилась часть кирпичной кладки кремлевской стены. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС 29 мая.
Сообщение об обрушении поступило в ведомство в 13.00. Площадь осыпания составила 9 квадратных метров. Никто не пострадал. На данный момент место огорожено.
Новгородский кремль является памятником всемирного наследия XI–XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. По словам заместителя генерального директора Новгородского музея-заповедника Валерии Хорошевской, обрушившаяся часть стены находится в неудовлетворительном состоянии.
«В 2016–2017 годах проходила комплексная реставрация, она затронула внешнюю часть стен и частично южную часть внутри стен. К сожалению, этот участок не был в реставрации, на него не выделялись средства. С 2016 года мы также подаём в Министерство культуры РФ документы, так как у нас есть согласованный проект, но вот ждём», — цитирует Хорошевскую издание «Новгород.ру».