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29.05.2020 16:01
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Обрушился фрагмент стены Новгородского кремля. Охраняемый ЮНЕСКО объект не реставрировали

В Великом Новгороде обрушилась часть кирпичной кладки кремлевской стены. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС 29 мая.

Сообщение об обрушении поступило в ведомство в 13.00. Площадь осыпания составила 9 квадратных метров. Никто не пострадал. На данный момент место огорожено.

ГУ МЧС по Новгородской области
ГУ МЧС по Новгородской области
ГУ МЧС по Новгородской области
ГУ МЧС по Новгородской области

Новгородский кремль является памятником всемирного наследия XI–XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. По словам заместителя генерального директора Новгородского музея-заповедника Валерии Хорошевской, обрушившаяся часть стены находится в неудовлетворительном состоянии.

«В 2016–2017 годах проходила комплексная реставрация, она затронула внешнюю часть стен и частично южную часть внутри стен. К сожалению, этот участок не был в реставрации, на него не выделялись средства. С 2016 года мы также подаём в Министерство культуры РФ документы, так как у нас есть согласованный проект, но вот ждём», — цитирует Хорошевскую издание «Новгород.ру».

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Комментарии (3)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... зато на резиденцию Кириллу нашлись без проблем.
***_555
Средства выделялись на чудесные фильмы.
BrotherRabbit
"...на него не выделялись средства". Зато средства в изобилии выделялись на другие цели.
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