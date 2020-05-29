В Москве на Петровке, 38, за нарушение самоизоляции задерживают активистов, пришедших поддержать Азара
В Москве второй день задерживают активистов. Люди с плакатами вышли 29 мая к зданию ГУ МВД на Петровке, 38, некоторые даже не успели их развернуть, как оказались схваченными.
Как пишет «Новая газета», в автозак отвели мундепов Юлию Галямину, Андрея Морева, Елену Филину, члена «Яблока» Кирилла Гончарова, адвоката Евгения Сваровского и других.
Кирилла Гончарова задержали. Акция набирает обороты. pic.twitter.com/FteAGLhCUg— Константин Рыков (@rykov) May 29, 2020
Перед акцией на сайте ГУ МВД было опубликовано предупреждение «о недопустимости нарушений требования законодательства и проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности».
«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в пресс-релизе.
Накануне в Москве и Петербурге были задержаны 22 человека, выступивших в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток после пикета в знак поддержки создателя проекта «Омбудсмен полиции». Вскоре их выпустили с административными протоколами о нарушении режима самоизоляции.