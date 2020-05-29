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29.05.2020 15:23
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В Москве на Петровке, 38, за нарушение самоизоляции задерживают активистов, пришедших поддержать Азара

В Москве второй день задерживают активистов. Люди с плакатами вышли 29 мая к зданию ГУ МВД на Петровке, 38, некоторые даже не успели их развернуть, как оказались схваченными.

Как пишет «Новая газета», в автозак отвели мундепов Юлию Галямину, Андрея Морева, Елену Филину, члена «Яблока» Кирилла Гончарова, адвоката Евгения Сваровского и других.

Перед акцией на сайте ГУ МВД было опубликовано предупреждение «о недопустимости нарушений требования законодательства и проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности».

«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в пресс-релизе.

Накануне в Москве и Петербурге были задержаны 22 человека, выступивших в поддержку журналиста Ильи Азара, арестованного на 15 суток после пикета в знак поддержки создателя проекта «Омбудсмен полиции». Вскоре их выпустили с административными протоколами о нарушении режима самоизоляции.

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Комментарии (6)

260965961
А в Кентукки города громят.
krasnonosov
Всех не пересажают.
Савва Морозов
коленом, коленом
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