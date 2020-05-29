В Москве второй день задерживают активистов. Люди с плакатами вышли 29 мая к зданию ГУ МВД на Петровке, 38, некоторые даже не успели их развернуть, как оказались схваченными.



Как пишет «Новая газета», в автозак отвели мундепов Юлию Галямину, Андрея Морева, Елену Филину, члена «Яблока» Кирилла Гончарова, адвоката Евгения Сваровского и других.

