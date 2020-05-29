Еще 28 россиян вернулись в Петербург из-за границы. На этот раз из Узбекистана

«Сегодня рейсом из Ташкента на родину прилетают 28 россиян, почти все они — жители Петербурга и Ленинградской области», — сообщили 29 мая в Смольном.

В Пулково приземлился лайнер Uzbekistan Airways, на котором в Петербург вернулись граждане России.

По данным онлайн-табло Пулково, рейс HY 3633 из Ташкента приземлился в 13.40. Всех прибывших Родина встретила медицинскими тестами и осмотром. После этого «возвращенцев» на специальных автобусах развезли по домам или отправили в обсерватор.



Вчера, 28 мая, вывозным рейсом из Молдовы домой вернулись 35 россиян. С начала пандемии самолетами вывезли уже более 2500 петербуржцев.