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27.05.2020 14:08
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Еще 35 россиян вывезли в Петербург. На этот раз из Молдовы

Вывозным рейсом 9U581 в Петербург вернулись 35 россиян. Airbus A319 компании Air Moldova, вылетевший из Кишинёва в 11:44, приземлился в Петербурге в 13.44 27 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.

«По прилёте пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное в таких случаях тестирование на COVID-19, осмотрят прилетевших и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции», — сообщили в пресс-службе петербургского губернатора.

Всех прибывших ждет самоизоляция. Из Пулково их на специальных автобусах в сопровождении ГИБДД развезут по домам или в обсерваторы.

С начала пандемии уже около 2500 петербуржцев смогли вернуться домой на вывозных рейсах.

© Фонтанка.Ру

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