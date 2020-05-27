Еще 35 россиян вывезли в Петербург. На этот раз из Молдовы

Вывозным рейсом 9U581 в Петербург вернулись 35 россиян. Airbus A319 компании Air Moldova, вылетевший из Кишинёва в 11:44, приземлился в Петербурге в 13.44 27 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Пулково.



«По прилёте пассажиров встретят сотрудники Роспотребнадзора. Они проведут обязательное в таких случаях тестирование на COVID-19, осмотрят прилетевших и выдадут им официальное предписание об обязательной 14-дневной изоляции», — сообщили в пресс-службе петербургского губернатора.

