FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
71.10р78.26р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.05.2020 14:23
8
Печать

Осужденного на четверть века Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Еще четыре женщины заявили о том, что продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал их, угрожая разрушить карьеры и навредить близким. Об этом со ссылкой на Variety сообщает 29 мая «Медуза».

По данным издания, случаи изнасилования, по словам жертв, произошли в 1984, 1994, 2008 и 2013 годах. На момент изнасилования одной из жертв было 17 лет. Вайнштейн после изнасилования якобы запугивал жертв, угрожая разрушить их карьеры в кинематографе и нанести физический вред им или их семьям.

Жертвы подали иск в суд Нью-Йорка с требованием компенсации. Их имена не разглашаются.

67-летний Вайнштейн в марте 2020 года был приговорен к 23 годам тюрьмы по делу о преступлениях сексуального характера. В ходе процесса присяжные признали его виновным в изнасиловании и преступных действиях сексуального характера, но оправдали по обвинению в хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault), за которое ему грозило пожизненное заключение.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (8)

Савва Морозов
Берию только одна (при этом получила многое от Лаврентия) обвинила.
hmkv
Один коллега, когда у него спрашивали трёшку до получки, отвечал - проси больше, все равно нахер посылать.
alex_k
А чего бояться угроз? Бога только бояться надо, а всего остального не нужно! Преступник должен сидеть в тюрьме
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний