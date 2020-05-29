Осужденного на четверть века Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины

Еще четыре женщины заявили о том, что продюсер Харви Вайнштейн изнасиловал их, угрожая разрушить карьеры и навредить близким. Об этом со ссылкой на Variety сообщает 29 мая «Медуза».



По данным издания, случаи изнасилования, по словам жертв, произошли в 1984, 1994, 2008 и 2013 годах. На момент изнасилования одной из жертв было 17 лет. Вайнштейн после изнасилования якобы запугивал жертв, угрожая разрушить их карьеры в кинематографе и нанести физический вред им или их семьям.



Жертвы подали иск в суд Нью-Йорка с требованием компенсации. Их имена не разглашаются.

