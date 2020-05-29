Ведущий ток-шоу Jay Leno's Garage на CNBC, коллекционер машин Джей Лено испытал Tesla Cybertruck в компании главы «Теслы» Илона Маска. Во время тест-драйва прототип Cybertruck впервые проехал по тоннелю под Лос-Анджелесом, который проложила ещё одна компания Маска, The Boring Company. Эпизод CNBC опубликовала в YouTube 28 мая (хотя снимался он в январе), зрители посмотрели его уже около 6 миллионов раз.

Выпуск шоу начинается со встречи Лено, Маска и главного дизайнера Tesla Франца фон Хольцхаузена в штаб-квартире SpaceX, пишет 29 мая TJ. Дизайнер показал Лено кузов пикапа с отъезжающей стальной крышкой, а затем Маск взобрался на неё, чтобы доказать прочность. Серийный Cybertruck сохранит нынешний футуристический дизайн с наклонным ветровым стеклом, машина останется пуленепробиваемой, потому что «это круто», заверил Маск.

На вопрос, что бы стоило изменить в Cybertruck, Маск ответил, что, пожалуй, уменьшить на 5%, чтобы он мог легко въезжать в стандартный гараж. Через пять месяцев после съёмки программы, 23 мая, Маск сообщил в «Твиттере», что размер грузовика останется прежним. «Прошлым вечером проверили дизайн с Францем. Даже на 3% меньше — слишком мало. Останется примерно таким же по размеру. Возможно, когда-нибудь мы сделаем уменьшенный, компактный грузовик для мирового рынка», — написал глава «Теслы». Это была первая поездка пикапа по подземному тоннелю, и Маск, по его словам, переживал, поместится ли туда машина. Поместилась. Лено вёл автомобиль, а на поверхность его подняла специальная платформа. В будущем управлять «Теслами» в тоннеле будет автопилот, пояснил Маск.