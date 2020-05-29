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29.05.2020 13:19
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Ростуризм расскажет об открытии российских регионов для туристов на специальном сайте

Федеральное агентство по туризму с начала июня собирается публиковать информацию о правилах для передвижения туристов в российских регионах на портале Russia.Travel. Об этом 29 мая заявила глава управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, передает РИА Новости.

«На следующей неделе мы планируем в разделах "Регионы" размещать информацию о том, как в каждом конкретном регионе можно перемещаться туристам – где и что открыто, требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок, можно ли путешествовать внутри самого региона и тому подобное», – пояснила Лысенкова.

Информация будет обновляться в ежедневном режиме, пообещали в Ростуризме. Напомним, ранее сегодня в Госдуме заявили, что все пляжи в России могут открыться уже к 1 июля.

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