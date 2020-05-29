Предприятиям предложили закупать маски и перчатки для сотрудников за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты предложило компаниям закупать медицинские маски, перчатки и санитайзеры для сотрудников за счет страховых взносов. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По замыслу министерства, работодатели смогут возместить из страховых взносов расходы на «противодействие распространению коронавирусной инфекции». Приказ об этом уже подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами. При этом компенсация не может превышать 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год, уточнили в Минтруда.
Ведомство планирует в этом году расширить список мероприятий, расходы на проведение которых могут быть возмещены. В него войдут покупка масок, респираторов, защитных экранов, костюмов, одноразовых халатов, бахил, а также средств для дезинфекции транспорта, оборудования, помещений и обработки рук.
По данным Минтруда, ежегодно работодателям возмещают более 10 млрд рублей из Фонда социального страхования за проведение профилактических мер, в том числе за спецоценку условий труда, покупку СИЗ и санитарно-курортное лечение работников на вредных и опасных производствах.
Ранее Минтруд подготовил проект постановления, в котором прописал особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии коронавируса. Документ запрещает увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. Это можно будет сделать лишь по желанию работника или обоюдному согласию сторон. Сейчас проект находится на рассмотрении профильной комиссии. После этого его смогут внести в правительство.