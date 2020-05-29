Предприятиям предложили закупать маски и перчатки для сотрудников за счет страховых взносов

По замыслу министерства, работодатели смогут возместить из страховых взносов расходы на «противодействие распространению коронавирусной инфекции». Приказ об этом уже подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами. При этом компенсация не может превышать 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год, уточнили в Минтруда.

Министерство труда и социальной защиты предложило компаниям закупать медицинские маски, перчатки и санитайзеры для сотрудников за счет страховых взносов. Об этом 29 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ведомство планирует в этом году расширить список мероприятий, расходы на проведение которых могут быть возмещены. В него войдут покупка масок, респираторов, защитных экранов, костюмов, одноразовых халатов, бахил, а также средств для дезинфекции транспорта, оборудования, помещений и обработки рук.



По данным Минтруда, ежегодно работодателям возмещают более 10 млрд рублей из Фонда социального страхования за проведение профилактических мер, в том числе за спецоценку условий труда, покупку СИЗ и санитарно-курортное лечение работников на вредных и опасных производствах.



Ранее Минтруд подготовил проект постановления, в котором прописал особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях пандемии коронавируса. Документ запрещает увольнять или отправлять сотрудника в простой по инициативе работодателя. Это можно будет сделать лишь по желанию работника или обоюдному согласию сторон. Сейчас проект находится на рассмотрении профильной комиссии. После этого его смогут внести в правительство.

