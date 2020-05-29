Минтруд предложил ввести особые правила увольнения и простоя сотрудников в период эпидемии

Минтруд, в частности предлагает запретить в условиях пандемии увольнять сотрудника или отправлять его в простой по инициативе работодателя и позволить разорвать трудовые отношения лишь по инициативе работника или по обоюдному согласию сторон.

Проект постановления, в котором прописан особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях эпидемии коронавируса подготовило министерство труда и социальной защиты. Об этом 29 мая сообщает РБК со ссылкой на документ и источник в ведомстве.

Также при сокращении численности или штата в условиях пандемии предлагается допускать увольнение только на следующий рабочий день после завершения ограничительных мер, связанных с карантином, если двухмесячный срок уведомления работников истекает в период их действия.



Кроме того, сообщается, что министерство предлагает сократить до двух недель двухмесячный срок уведомления сотрудников об изменении по инициативе работодателя условий трудового договора и режима работы, включая введение режима неполного рабочего дня, если необходимость этих изменений вызвана ограничениями, связанными с пандемией.



Проект отправили на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в которой участвуют кабмин, работодатели и профсоюзы. После этого документ могут внести в правительство. В случае утверждения инициативы действие ее положений предлагают распространить только на 2020 год.



Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли.

