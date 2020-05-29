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29.05.2020 10:53
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Полиция подтвердила три уголовных дела в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Ещё два уголовных дела возбуждено в отношении основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин 29 мая.

По словам Васенина, в полицию с заявлением обратилась женщина, которую Воронцов якобы вынудил отправить ему порнографическое видео из личного архива. За сохранение приватности данных кадров мужчина, по версии следствия, попросил 30 тысяч рублей. Женщина деньги передала.

«27 мая управлением дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). 28 мая следователями столичного главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии)», — цитирует Васенина ТАСС.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля. Он обвиняется по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц»). По данным полиции, потерпевший по делу о вымогательстве в 2012–2017 годах проходил службу в одном из подразделений столичного ГУ МВД. В октябре 2017 года ему позвонил Воронцов, с которым он был знаком ранее, и потребовал 300 тыс. рублей, угрожая выложить личные фотографии полицейского в общий доступ. Заявитель отказался платить, и дискредитирующие его фотографии были опубликованы в соцсетях.

«Омбудсмен полиции» — правозащитный проект, направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ.

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Комментарии (2)

Alisa.Zx
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Alkaline
"Личные" и "дискредитирующие" - это совсем не одно и то же.
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