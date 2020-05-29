Полиция подтвердила три уголовных дела в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции»

Ещё два уголовных дела возбуждено в отношении основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин 29 мая.



По словам Васенина, в полицию с заявлением обратилась женщина, которую Воронцов якобы вынудил отправить ему порнографическое видео из личного архива. За сохранение приватности данных кадров мужчина, по версии следствия, попросил 30 тысяч рублей. Женщина деньги передала.



«27 мая управлением дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело в отношении администратора интернет-сообщества по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). 28 мая следователями столичного главка в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а» и «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографии)», — цитирует Васенина ТАСС.

