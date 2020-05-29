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29.05.2020 09:41
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Сгоревший диван унес две жизни на севере Петербурга

Меньше чем за полчаса пожарные справились с квартирным пожаром на улице Композиторов. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало курение в постели.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов на возгорание в доме 17 по улице Композиторов поступило в 15.38 в четверг, 28 мая.

«В однокомнатной квартире, на кухне площадью 8 квадратных метров, обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра. В 16:01 пожар ликвидирован», — сообщает ведомство.

По сути, в квартире сгорел диван. 68-летняя хозяйка квартиры и её 45-летний сын получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Причиной пожара могло стать курение в постели в состоянии алкогольного опьянения. На месте нашли пустую тару из-под водки.

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