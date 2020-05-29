Сгоревший диван унес две жизни на севере Петербурга

Меньше чем за полчаса пожарные справились с квартирным пожаром на улице Композиторов. Причиной возгорания, по предварительной информации, стало курение в постели.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, вызов на возгорание в доме 17 по улице Композиторов поступило в 15.38 в четверг, 28 мая.

«В однокомнатной квартире, на кухне площадью 8 квадратных метров, обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра. В 16:01 пожар ликвидирован», — сообщает ведомство.

По сути, в квартире сгорел диван. 68-летняя хозяйка квартиры и её 45-летний сын получили ожоги, несовместимые с жизнью.