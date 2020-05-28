FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +18
71.10р78.26р
СРОЧНО

Смольный отменяет директиву о масках и перчатках

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 19:54
13
Печать

Шашлыки откладываются. Беглов продлил противопожарный режим до середины июня

Противопожарный режим на территории Петербурга продлен до 14 июня 2020 года. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 28 мая.

До 14 июня горожанам запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также въезжать на их территорию на транспортных средствах. Разводить огонь и сжигать мусор нельзя как в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, так и в местах зеленых насаждений. Исключение составляют люди, работающие в лесах, а также сотрудники МЧС, если те приехали на тушение.

Особый противопожарный режим был введен 30 марта и должен был завершиться 1 мая, однако позже его действие продлили до конца весны.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

***_555
трусость
Игорь Титов
не трогайте святого, его САМ назначил
Alisa.Zx
💋🍓 Узнaйте чyжие сексуальные фантазии и воплотите свои желания.. ➜ https://is.gd/wpdate
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний