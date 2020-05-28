Шашлыки откладываются. Беглов продлил противопожарный режим до середины июня
Противопожарный режим на территории Петербурга продлен до 14 июня 2020 года. Соответствующее постановление губернатор Александр Беглов подписал 28 мая.
До 14 июня горожанам запрещено посещать леса и лесопарковые зоны, а также въезжать на их территорию на транспортных средствах. Разводить огонь и сжигать мусор нельзя как в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, так и в местах зеленых насаждений. Исключение составляют люди, работающие в лесах, а также сотрудники МЧС, если те приехали на тушение.
Особый противопожарный режим был введен 30 марта и должен был завершиться 1 мая, однако позже его действие продлили до конца весны.