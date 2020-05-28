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28.05.2020 17:17
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Цены на бензин на петербургской бирже обогнали докризисный уровень. С начала апреля они выросли примерно на четверть

Бензин подорожал примерно на четверть с начала апреля, обогнав докризисный уровень, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Днем 28 мая бензин «Премиум-95» торгуется на бирже по 51,7 тыс. рублей за тонну, что на 27,3% выше, чем в конце апреля. Последний раз к такому значению биржевой индекс приближался в июне 2019 года. Ценам немного не хватило до максимума 2018 года.

Цена бензина «Регуляр-92» с начала апреля выросла примерно на 22%. Сейчас он торгуется по 49,28 тыс. рублей за тонну, что очень близко к октябрю 2018 года (50,85 тыс. рублей), но все еще далековато от максимума, достигнутого два года назад (55,43 тыс. рублей).

Дизельное топливо по сравнению с концом апреля подорожало на 9,5% — до 47,22 тыс. рублей за тонну. Цены сжиженных углеводородных газов за тот же период увеличились в 2,6 раза: с 8,98 до 23,46 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина и других видов топлива. Он продлится до 1 октября 2020 года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

alexpv
Что за экономика в этой стране!
Почему через 20 лет сказочного правления при возврате цен на нефть какими они были 20 лет назад цены на бензин не вернулись к тому же значению как они были тогда.
А коммунальные услуги выросли за эти 20 лет в 5-10 раз.
Как вообще все это называется? Слов нет
Alisa.Zx
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Pilat
И как в этот раз господа нам объяснят подорожание?
Мне даже интересно.
Так нагло иметь народ....надо не иметь что то в душе. Не в дУше, а в душЕ :-)
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