Цены на бензин на петербургской бирже обогнали докризисный уровень. С начала апреля они выросли примерно на четверть
Бензин подорожал примерно на четверть с начала апреля, обогнав докризисный уровень, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Днем 28 мая бензин «Премиум-95» торгуется на бирже по 51,7 тыс. рублей за тонну, что на 27,3% выше, чем в конце апреля. Последний раз к такому значению биржевой индекс приближался в июне 2019 года. Ценам немного не хватило до максимума 2018 года.
Цена бензина «Регуляр-92» с начала апреля выросла примерно на 22%. Сейчас он торгуется по 49,28 тыс. рублей за тонну, что очень близко к октябрю 2018 года (50,85 тыс. рублей), но все еще далековато от максимума, достигнутого два года назад (55,43 тыс. рублей).
Дизельное топливо по сравнению с концом апреля подорожало на 9,5% — до 47,22 тыс. рублей за тонну. Цены сжиженных углеводородных газов за тот же период увеличились в 2,6 раза: с 8,98 до 23,46 тыс. рублей за тонну.
Ранее правительство РФ ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина и других видов топлива. Он продлится до 1 октября 2020 года.