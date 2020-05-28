Цены на бензин на петербургской бирже обогнали докризисный уровень. С начала апреля они выросли примерно на четверть

Бензин подорожал примерно на четверть с начала апреля, обогнав докризисный уровень, об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.



Днем 28 мая бензин «Премиум-95» торгуется на бирже по 51,7 тыс. рублей за тонну, что на 27,3% выше, чем в конце апреля. Последний раз к такому значению биржевой индекс приближался в июне 2019 года. Ценам немного не хватило до максимума 2018 года.



Цена бензина «Регуляр-92» с начала апреля выросла примерно на 22%. Сейчас он торгуется по 49,28 тыс. рублей за тонну, что очень близко к октябрю 2018 года (50,85 тыс. рублей), но все еще далековато от максимума, достигнутого два года назад (55,43 тыс. рублей).

