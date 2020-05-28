Количество договоров на использование транспондера на ЗСД позволило ООО «Магистраль северной столицы» составить портрет типичного пользователя.

Это мужчина (76% договоров) в возрасте от 35 до 44 лет (36% договоров). Чуть меньше среди пользователей мужчина в возрасте от 25 до 34 лет (24%) или от 45 до 54 лет (22%). Молодых водителей в потоке на ЗСД немного: всего 2% договоров оформлены на граждан от 18 до 24 лет. Об этом 28 мая сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

На этой неделе число транспондеров, используемых на ЗСД, достигло и перевалило за 700 тысяч штук. Это самое востребованное средство регистрации проезда, на него приходится 91% поездок. Оставшиеся 9% поездок оплачивается с помощью банковских карт и устройств с NFC (смартфонов и умных часов). Наличными деньгами платят менее 5% водителей.