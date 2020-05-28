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28.05.2020 13:24
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Уральские зэки сняли в колонии безумный клип про коронавирус и покорили Интернет

Заключенные екатеринбургской колонии ИК-2 сняли видеоролик «с элементами анимации» о борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Идея была взята из художественного фильма «Охотники за привидениями». Актёрскую игру и хореографические элементы применили в кадре осужденные, участвующие в кружке творческой самодеятельности, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области вечером 27 мая. — В видеоролике показано, как вирус пытается проникнуть в обыденную жизнь колонии и как с ним легко справляются осужденные».

И добавили, что ГУФСИН за два месяца отшиты и законтрактованы для изготовления более 1,6 млн масок для защиты органов дыхания, несколько тысяч противочумных и защитных костюмов. А в скором времени местная ИК-3 начнет выпуск респираторов для защиты органов дыхания.

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Комментарии (7)

emmitya
Ребят, однозначно, на УДО!
old_rat
"и покорили Интернет"
Где покорили-то? 425 просмотров, из которых 400, наверное, с Фонтанки о_О
260778831
Источник в аптечном бизнесе сказал: в в январе некие личности выкупали маски из аптечных сетей под ноль, брали партиями по 5000 штук с каждой точки.
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