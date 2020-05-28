Уральские зэки сняли в колонии безумный клип про коронавирус и покорили Интернет
Заключенные екатеринбургской колонии ИК-2 сняли видеоролик «с элементами анимации» о борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Идея была взята из художественного фильма «Охотники за привидениями». Актёрскую игру и хореографические элементы применили в кадре осужденные, участвующие в кружке творческой самодеятельности, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области вечером 27 мая. — В видеоролике показано, как вирус пытается проникнуть в обыденную жизнь колонии и как с ним легко справляются осужденные».
И добавили, что ГУФСИН за два месяца отшиты и законтрактованы для изготовления более 1,6 млн масок для защиты органов дыхания, несколько тысяч противочумных и защитных костюмов. А в скором времени местная ИК-3 начнет выпуск респираторов для защиты органов дыхания.