После тяжёлой аварии с мотоциклом на проспекте Науки задержан автомобилист. К мотоциклисту тоже есть вопросы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» родился в одной из закавказских стран, регистрации в России не имеет. Права у него национальные (стаж с 2011 года), российских нет. Ранее не судим. Машина принадлежит его соотечественнику.

Напомним, вечером 24 мая на Науки, 14, водитель «Шевроле Круз», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда» (на записи момента ДТП было видно, что мотоцикл на скорости ехал прямо). 28-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.