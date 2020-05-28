FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 09:57
10
Печать

Водитель, отправивший в больницу мотоциклиста и его пассажирку с открытыми переломами, не имеет регистрации в РФ

После тяжёлой аварии с мотоциклом на проспекте Науки задержан автомобилист. К мотоциклисту тоже есть вопросы.

Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» родился в одной из закавказских стран, регистрации в России не имеет. Права у него национальные (стаж с 2011 года), российских нет. Ранее не судим. Машина принадлежит его соотечественнику.

Напомним, вечером 24 мая на Науки, 14, водитель «Шевроле Круз», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда» (на записи момента ДТП было видно, что мотоцикл на скорости ехал прямо). 28-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Мотоциклисту на месте поставили предварительный диагноз «ампутация обеих нижних конечностей» (об этом рассказывали и очевидцы), а в больнице перед операцией диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой стопы, закрытую травму груди и живота и запах алкоголя. Водительский стаж мужчины — с 2014 года. Мотоцикл не его, страховки на него нет.

У ехавшей с ним женщины медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота, открытый перелом левой локтевой кости.

Полиция продолжает расследование. В качестве улики с места происшествия был изъят левая кроссовка, попавший на фотографии.

Фото «Дорожного инспектора»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

***_555
Жаль, что пьяное быдло на чужом мотике выжило.
Swift_5e4d8a276f5e8
..... надеюсь у сотрудников Фонтанки всё в порядке с регистрацией ---- .... "левая кроссовка, попавший на фотографии" (с).
Zloi_prohozhiy
По мне так ему надо благодарность дать, избавил город от одного мотоср"кера.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний