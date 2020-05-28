Водитель, отправивший в больницу мотоциклиста и его пассажирку с открытыми переломами, не имеет регистрации в РФ
После тяжёлой аварии с мотоциклом на проспекте Науки задержан автомобилист. К мотоциклисту тоже есть вопросы.
Как стало известно «Фонтанке» 28 мая, 47-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз» родился в одной из закавказских стран, регистрации в России не имеет. Права у него национальные (стаж с 2011 года), российских нет. Ранее не судим. Машина принадлежит его соотечественнику.
Напомним, вечером 24 мая на Науки, 14, водитель «Шевроле Круз», поворачивая налево, столкнулся с мотоциклом «Хонда» (на записи момента ДТП было видно, что мотоцикл на скорости ехал прямо). 28-летний водитель мотоцикла и его 31-летняя пассажирка были госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Мотоциклисту на месте поставили предварительный диагноз «ампутация обеих нижних конечностей» (об этом рассказывали и очевидцы), а в больнице перед операцией диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом правой стопы, закрытую травму груди и живота и запах алкоголя. Водительский стаж мужчины — с 2014 года. Мотоцикл не его, страховки на него нет.
У ехавшей с ним женщины медики зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытую травму живота, открытый перелом левой локтевой кости.
Полиция продолжает расследование. В качестве улики с места происшествия был изъят левая кроссовка, попавший на фотографии.
Фото «Дорожного инспектора»