FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +18
71.06р77.91р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.05.2020 00:43
1
Печать

О неполетевшем Crew Dragon пишет Трамп. Но не Дональд, а Меланья

Незапуск первого за 9 лет пилотируемого американского космического корабля президент США никак не прокомментировал. Отдуваться пришлось первой леди.

Меланья Трамп прокомментировала в Twitter отмену запуска космического корабля Crew Dragon.

"Crew Dragon SpaceX не смог стартовать сегодня из-за плохой погоды, но безопасность наших астронавтов НАСА должна быть приоритетом. Я уверена, что следующий запуск пройдет безопасно и успешно в ближайшем будущем!" – написала она .

Дональд Трамп, который вместе с ней посетил мыс Канаверал, чтобы наблюдать за стартом, вообще за весь день ограничился всего одним твитом про это событие, ретвитнув ссылку НАСА на прямую трансляцию.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Бонвиван
Бывает... и президент (Америки) слегка обосрамшись...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний