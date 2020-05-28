О неполетевшем Crew Dragon пишет Трамп. Но не Дональд, а Меланья
Незапуск первого за 9 лет пилотируемого американского космического корабля президент США никак не прокомментировал. Отдуваться пришлось первой леди.
Меланья Трамп прокомментировала в Twitter отмену запуска космического корабля Crew Dragon.
.@SpaceX #CrewDragon spacecraft wasn’t able to launch today due to bad weather - but the safety of our @NASA astronauts must come first. I’m confident the next launch will happen safely & successfully in the near future!— Melania Trump (@FLOTUS) May 27, 2020
"Crew Dragon SpaceX не смог стартовать сегодня из-за плохой погоды, но безопасность наших астронавтов НАСА должна быть приоритетом. Я уверена, что следующий запуск пройдет безопасно и успешно в ближайшем будущем!" – написала она .
Дональд Трамп, который вместе с ней посетил мыс Канаверал, чтобы наблюдать за стартом, вообще за весь день ограничился всего одним твитом про это событие, ретвитнув ссылку НАСА на прямую трансляцию.