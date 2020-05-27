Москва готовится ко второму этапу ослабления ограничений с 1 июня. Прогулки - по графику, спорт - на свежем воздухе

Гулять смогут почти все жители города, даже те, кто старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Самоизоляция обязательна будет для болеющих COVID-19 и «подозреваемых», проживающих с ними, а также вернувшихся из-за границы.

«С 1 июня 2020 г. мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», - написал градоначальник в своём блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе столицы ко второму этапу снятия ограничений в первый день лета.

Однако прогулки рекомендуется ограничить территориально и по времени. Желательно дышать свежим воздухом в радиусе 2 км от места проживания. Парки и скверы тоже примут посетителей, однако при большом скоплении народа власти имеют право временно закрыть доступ. Лавочки и детские площадки пока под запретом.

Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра. На обычные прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.

График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях.

«Прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня 2020 года.

С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим - использовать СИЗы нужно будет в общественном транспорте, на улицах, рабочем месте, МФЦ и т.д.

Также при определённых требованиях заработает городской велопрокат.

Будет разрешена работа предприятий торговли и части предприятий сферы услуг. На работу смогут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, но по-прежнему предпочтительнее заменить офис на «удалёнку».