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27.05.2020 17:42
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Новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября

Континентальная хоккейная лига уведомила клубы о дате начала регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Как сообщается 27 мая на официальном сайте КХЛ, первый матч состоится 2 сентября 2020 года. При этом отмечается, что дата — предварительная и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и ограничительных мер в регионах РФ и странах, где представлены клубы.

«Лига внимательно следит за ситуацией, и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», — заявили в КХЛ.

Напомним, что сезон-2019/2020 не был доигран из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, было решено не определять чемпиона. В то же время футбольный чемпионат России все же будет возобновлен 21 июня.

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