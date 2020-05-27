Новый чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 2 сентября

Континентальная хоккейная лига уведомила клубы о дате начала регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Как сообщается 27 мая на официальном сайте КХЛ, первый матч состоится 2 сентября 2020 года. При этом отмечается, что дата — предварительная и будет зависеть от эпидемиологической ситуации в России и ограничительных мер в регионах РФ и странах, где представлены клубы.



«Лига внимательно следит за ситуацией, и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения», — заявили в КХЛ.

