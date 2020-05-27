Три раза в неделю и рано утром. «Интерфакс» узнал о московских «прогулках по графику»
Разрешенные Сергеем Собяниным с 1 июня прогулки будут проходить в соответствии с графиком на сайте мэрии. Променад ранним утром ничем не лимитируются.
«Предполагается, что график прогулок по каждому дому будет вывешен на сайте mos.ru. <...> Планируется, что горожане смогут гулять три раза в неделю - два раза в рабочие дни и один раз в выходной», - сообщает 27 мая «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
При этом "жаворонки", которые захотят прогуляться с пяти до девяти утра, смогут сделать это «без ограничений». «Окончательно порядок прогулок будет утвержден распорядительным документом правительства Москвы», - пояснил собеседник агентства.
Столичный градоначальник 27 мая на совещании с президентом заявил, что гражданам «очень важно получить возможность выйти из дома», поэтому он разрешает «прогулки по графику» с 1 июня. Он отметил, что пока нахождение вне дома будет вводиться в «тестовом режиме», чтобы посмотреть, как это скажется на распространении COVID-19.