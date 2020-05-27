За использованный в качестве мангала «Вечный огонь» в Кронштадте подозреваемым грозит до пяти лет колонии. СК счел пикник надругательством

Следственный комитет Петербурга переквалифицировал уголовное дело о вандализме после пикника на Якорной площади в Кронштадте. Теперь подозреваемые могут получить судимость за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Об этом 27 мая сообщает СК. В скором времени 35-летнему петербуржцу Николаю, 23-летней уроженке Златоуста и 22-летней приезжей из Новгорода будут предъявлены обвинения и определена мера пресечения. Их подозревают в надругательстве группой лиц по предварительному сговору, с такой квалификацией им грозит до пяти лет лишения свободы.