За использованный в качестве мангала «Вечный огонь» в Кронштадте подозреваемым грозит до пяти лет колонии. СК счел пикник надругательством
Следственный комитет Петербурга переквалифицировал уголовное дело о вандализме после пикника на Якорной площади в Кронштадте. Теперь подозреваемые могут получить судимость за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.
Об этом 27 мая сообщает СК. В скором времени 35-летнему петербуржцу Николаю, 23-летней уроженке Златоуста и 22-летней приезжей из Новгорода будут предъявлены обвинения и определена мера пресечения. Их подозревают в надругательстве группой лиц по предварительному сговору, с такой квалификацией им грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, остатки пикника возле памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» местные жители засняли 25 мая, позже с заявлением в полицию пришел директор Музея истории Кронштадта. Вскоре дознанием МВД было возбуждено уголовное дело о вандализме, которое в свое производство забрал СК. На допросе подозреваемые сказали, что знали о том, что в качестве мангала используют памятник, но не предполагали, что под ним могила.