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27.05.2020 17:09
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За использованный в качестве мангала «Вечный огонь» в Кронштадте подозреваемым грозит до пяти лет колонии. СК счел пикник надругательством

Следственный комитет Петербурга переквалифицировал уголовное дело о вандализме после пикника на Якорной площади в Кронштадте. Теперь подозреваемые могут получить судимость за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Об этом 27 мая сообщает СК. В скором времени 35-летнему петербуржцу Николаю, 23-летней уроженке Златоуста и 22-летней приезжей из Новгорода будут предъявлены обвинения и определена мера пресечения. Их подозревают в надругательстве группой лиц по предварительному сговору, с такой квалификацией им грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, остатки пикника возле памятника «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» местные жители засняли 25 мая, позже с заявлением в полицию пришел директор Музея истории Кронштадта. Вскоре дознанием МВД было возбуждено уголовное дело о вандализме, которое в свое производство забрал СК. На допросе подозреваемые сказали, что знали о том, что в качестве мангала используют памятник, но не предполагали, что под ним могила.

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Комментарии (28)

Boris_93*1
Если не будут судить "именем революции" у адвокатов есть шанс переквалификации деяния на мелкое хулиганство . Интересно в каком статусе будет представлен " объект посягательства" , возможно да-же как "культовое сооружение"
lsv.spb
По комментариям сразу понятно кто здесь такая же понаехавшая деревенщина.
Киркор_Филиппов
По пятерочке на душу, по пятерочке...
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