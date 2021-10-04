Бездомный в Миассе сушил носки над вечным огнем, с подачи Бастрыкина это сочли реабилитацией нацизма

Суд в городе Миасс Челябинской области отправил в СИЗО 40-летнего бездомного мужчину, который сушил носки над вечным огнем. Сперва его обвиняли в вандализме, но на дело обратил внимание глава СК Александр Бастрыкин.

Znak.com 4 октября сообщает, что мужчину задержали несколько дней назад, отследив по камерам видеонаблюдения. Ночью он кинул венок в вечный огонь, грелся у огня и сушил носки. Мемориал в итоге оказался поврежден. Дело о вандализме возбудила полиция, но после того, как о нем написали СМИ, глава СК Александр Бастрыкин велел забрать материалы у МВД. В итоге дело переквалифицировали на реабилитацию нацизма.