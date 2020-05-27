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27.05.2020 14:37
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Россиян могут заставить уведомлять соседей о ремонте и тихо проводить ночи

Владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах могут обязать уведомлять жильцов о ремонте. Это следует из законопроекта, внесённого в Госдуму депутатами от «Единой России». Документ размещен 27 мая в базе данных законопроектной работы нижней палаты.

Инициатива призвана дополнить Жилищный кодекс РФ отдельной статьёй, по которой собственники любых помещений в МКД должны соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других правил. После принятия закона у жильцов появится ещё одна обязанность — предупреждать других проживающих в доме о проведении ремонтных и других шумных работ. Продолжительность неудобств для окружающих тоже нужно будет обозначить. В законопроекте указано, что объявлять о неприятности нужно будет на досках объявлений, то есть в общедоступном для всех месте.

Ещё один пункт будет касаться соблюдения тишины в ночное время, которое в каждом регионе определяется индивидуально. При этом плач ребёнка, бульканье воды в батареях, громкие шаги соседа и тому подобные звуки жизнедеятельности считаться нарушением не будут. Если жилец более двух раз за один месяц вызовет раздражение соседей с помощью, например, громкой музыки или включённой дрели в ночи, то это может стать поводом для привлечения к административной ответственности. Статья КоАП в пояснительной записке не называется.

Минюст ранее предлагал привлекать к административной ответственности собаководов, чьи питомцы не дают соседям спать. Но в Совфеде эту идею не поддержали.

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Комментарии (5)

Ma-260802031
Ну вообще-то "тихо проводить ночи" - это норма, не?
Агроном аэродрома
А номер карточки и CVV код на стене в подъезде не написать?
Helgad
Сами жалобщики - неадекватны!
У нас маразматик-сосед 80 лет слышит ночью музыку в своей голове и пишет на нас жалобы! Ночами стучит по батарее! Проверки приходят, надоело уже объяснять, что у него маразм!
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