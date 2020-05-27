Россиян могут заставить уведомлять соседей о ремонте и тихо проводить ночи

Владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах могут обязать уведомлять жильцов о ремонте. Это следует из законопроекта, внесённого в Госдуму депутатами от «Единой России». Документ размещен 27 мая в базе данных законопроектной работы нижней палаты.



Инициатива призвана дополнить Жилищный кодекс РФ отдельной статьёй, по которой собственники любых помещений в МКД должны соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других правил. После принятия закона у жильцов появится ещё одна обязанность — предупреждать других проживающих в доме о проведении ремонтных и других шумных работ. Продолжительность неудобств для окружающих тоже нужно будет обозначить. В законопроекте указано, что объявлять о неприятности нужно будет на досках объявлений, то есть в общедоступном для всех месте.

