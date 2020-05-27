Россиян могут заставить уведомлять соседей о ремонте и тихо проводить ночи
Владельцев квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах могут обязать уведомлять жильцов о ремонте. Это следует из законопроекта, внесённого в Госдуму депутатами от «Единой России». Документ размещен 27 мая в базе данных законопроектной работы нижней палаты.
Инициатива призвана дополнить Жилищный кодекс РФ отдельной статьёй, по которой собственники любых помещений в МКД должны соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других правил. После принятия закона у жильцов появится ещё одна обязанность — предупреждать других проживающих в доме о проведении ремонтных и других шумных работ. Продолжительность неудобств для окружающих тоже нужно будет обозначить. В законопроекте указано, что объявлять о неприятности нужно будет на досках объявлений, то есть в общедоступном для всех месте.
Ещё один пункт будет касаться соблюдения тишины в ночное время, которое в каждом регионе определяется индивидуально. При этом плач ребёнка, бульканье воды в батареях, громкие шаги соседа и тому подобные звуки жизнедеятельности считаться нарушением не будут. Если жилец более двух раз за один месяц вызовет раздражение соседей с помощью, например, громкой музыки или включённой дрели в ночи, то это может стать поводом для привлечения к административной ответственности. Статья КоАП в пояснительной записке не называется.
Минюст ранее предлагал привлекать к административной ответственности собаководов, чьи питомцы не дают соседям спать. Но в Совфеде эту идею не поддержали.