Петербуржцы закупились в Китае. Средний вес заказов петербуржцев на AliExpress вырос с начала эпидемии в два раза

Закрытие большей части непродовольственной розницы из-за эпидемии коронавируса заставило петербуржцев больше заказывать в китайских интернет-магазинах. Средний вес посылок, которые жители Северной столицы заказали на маркет-плейсе AliExpress за три месяца с начала пандемии COVID-19, вырос в два раза.



Как подсчитал логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group), в прошлом году и перед введением ограничений средний заказ из Петербурга весил около 90 граммов. В период карантина вес посылки вырос наполовину, сообщили 27 мая «Фонтанке» в компании. Самыми популярными товарами стали электроника и аксессуары, одежда, товары для дома, спортивные товары, бижутерия. Самая тяжелая посылка, доставленная в Петербург, весила 29 килограммов.