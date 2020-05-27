Петербуржцы закупились в Китае. Средний вес заказов петербуржцев на AliExpress вырос с начала эпидемии в два раза
Закрытие большей части непродовольственной розницы из-за эпидемии коронавируса заставило петербуржцев больше заказывать в китайских интернет-магазинах. Средний вес посылок, которые жители Северной столицы заказали на маркет-плейсе AliExpress за три месяца с начала пандемии COVID-19, вырос в два раза.
Как подсчитал логистический оператор «Цайняо» (Cainiao Network, принадлежит Alibaba Group), в прошлом году и перед введением ограничений средний заказ из Петербурга весил около 90 граммов. В период карантина вес посылки вырос наполовину, сообщили 27 мая «Фонтанке» в компании. Самыми популярными товарами стали электроника и аксессуары, одежда, товары для дома, спортивные товары, бижутерия. Самая тяжелая посылка, доставленная в Петербург, весила 29 килограммов.
В целом по России средний вес заказа вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, средняя посылка в марте — мае весила 174 грамма, в то время как в прошлом году — 82 грамма, в январе 2020 года — 111 граммов.
Выросло и число заказов. Всего с начала пандемии «Цайняо» отправил российским покупателям около 7 545 000 килограммов посылок, что на 61% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Более 80% всех отправлений пришлось на «Почту России», остальное — на новые каналы доставки, в том числе курьерскую доставку, постаматы и выдачу в магазинах X5 Retail Group.