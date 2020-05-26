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26.05.2020 19:22
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«Каждый день в Петербурге госпитализируют и выписывают одну Покровскую больницу». В стационары каждые сутки увозят по 650 человек

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о пике заболеваемости после майских праздников. Если еще две недели назад средняя госпитализация в городе была на уровне 200–300 человек ежедневно, то теперь 650–670 человек ежедневно увозят с пневмониями и ковидом.

«На сегодняшний момент в городе развернуто 11,5 тысячи коек под коронавирусную инфекцию. Это 21 стационар. Практически все они работают на максимальной нагрузке. Последние несколько дней мы выписываем домой 650 пациентов и примерно 650 госпитализируем. Чтобы понять объем: по мощности это практически Покровская больница. Мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладем», — описал Сарана ситуацию 26 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Таким образом, по его словам, раз в 10–12 дней обновляется каждый стационар Петербурга, и это колоссальная нагрузка.

«В перспективе у нас открытие второй части 20-й больницы, которая открыта на базе 42-й поликлиники, в ближайшие дни. Также у нас в перспективе открытие части 15-й больницы, потому что сейчас у нас один корпус работает. Подготовлены 474 койки, корпус в «Ленэкспо». Рассматривается переход туда всем коллективом Николаевской больницы, чтобы запустить его, если понадобится», — сообщил Сарана.

За новостями о коронавирусе в городе, стране и мире следите вместе с нами в онлайн-трансляции.

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Комментарии (15)

bubor
Госдеп США грант выдал на расследование по российской статистике ковид-19, но его почему-то начали отрабатывать чиновники.

Признак цивилизованного государства это низкая погрешность опросов и статистики, а у нас, в чем я полностью согласен с В.В. Путиным своя цивилизация.
Михаил Петров-Водкин
Всё вымирают и вымирают, а на улице их заметно меньше не становится.
pitmenspb
Зампред прав - довольно много госпитализируется горожан с пневмониями и ковидной картиной на КТ, но без положительного теста на ковид. На момент когда у них берут тест у довольно большого количества заболевших - вирус уже ушел в глубь организма, а тесты на вирус из других жидкостей организма человека - не берутся, тест на антитела в крови тоже ничего не покажет - как правило его рано делать, антитела появятся позже. Можно было бы попробовать тестировать присутствие вирусов в калле или лимфе - но такие тесты не проводятся, нет массовой методики. Вот и получается больницы заполнены - а статистика выявленных заражений идет вниз. Потом, когда больных пролечат и выпишут, дней через после выписке 20 можно сдать тест на наличие антител в крови - и в большинстве случаев они будут.
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