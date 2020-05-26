«Каждый день в Петербурге госпитализируют и выписывают одну Покровскую больницу». В стационары каждые сутки увозят по 650 человек
Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о пике заболеваемости после майских праздников. Если еще две недели назад средняя госпитализация в городе была на уровне 200–300 человек ежедневно, то теперь 650–670 человек ежедневно увозят с пневмониями и ковидом.
«На сегодняшний момент в городе развернуто 11,5 тысячи коек под коронавирусную инфекцию. Это 21 стационар. Практически все они работают на максимальной нагрузке. Последние несколько дней мы выписываем домой 650 пациентов и примерно 650 госпитализируем. Чтобы понять объем: по мощности это практически Покровская больница. Мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладем», — описал Сарана ситуацию 26 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Таким образом, по его словам, раз в 10–12 дней обновляется каждый стационар Петербурга, и это колоссальная нагрузка.
«В перспективе у нас открытие второй части 20-й больницы, которая открыта на базе 42-й поликлиники, в ближайшие дни. Также у нас в перспективе открытие части 15-й больницы, потому что сейчас у нас один корпус работает. Подготовлены 474 койки, корпус в «Ленэкспо». Рассматривается переход туда всем коллективом Николаевской больницы, чтобы запустить его, если понадобится», — сообщил Сарана.
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