«Каждый день в Петербурге госпитализируют и выписывают одну Покровскую больницу». В стационары каждые сутки увозят по 650 человек

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал о пике заболеваемости после майских праздников. Если еще две недели назад средняя госпитализация в городе была на уровне 200–300 человек ежедневно, то теперь 650–670 человек ежедневно увозят с пневмониями и ковидом.

«На сегодняшний момент в городе развернуто 11,5 тысячи коек под коронавирусную инфекцию. Это 21 стационар. Практически все они работают на максимальной нагрузке. Последние несколько дней мы выписываем домой 650 пациентов и примерно 650 госпитализируем. Чтобы понять объем: по мощности это практически Покровская больница. Мы каждый день выписываем одну Покровскую больницу и Покровскую больницу кладем», — описал Сарана ситуацию 26 мая в эфире телеканала «Санкт-Петербург».