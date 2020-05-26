Подполковнику петербургской полиции, который с 10 млн таранил ФСБ, дали реальный срок
Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Большакова и Вячеслава Ликерова, обвиняемых в покушении на мошенничество, которое так и не стало взяткой.
Как сообщает 26 мая объединенная пресс-служба судов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Большаков был задержан в мае прошлого года на парковке Пулково. Как было установлено в ходе судебного следствия, в аэропорт он приехал, чтобы встретить прилетавшего из столицы Вячеслава Ликёрова. Последний должен был привезти ему 10 млн в рублях и долларах от коммерсанта. Указанную сумму предприниматель должен был передать через подполковника за избавление своего строительного бизнеса от пристального внимания правоохранителей.
При этом ни оперативник, ни его предполагаемый подельник на деле спасти от проверок не могли. Сам бизнесмен поставил в известность о сделке ФСБ, а та уже вышла на посредника. В петербургском аэропорту из рук в руки передавался муляж.
Во время задержания Большакова на «Хёнде», пытяясь уйти от спецназа ФСБ, протаранил служебную машину.
Фигуранты, как отмечает пресс-служба, вину признали, в содеянном раскаялись, дело слушалось в особом порядке.
Суд назначил Ликерову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима, а Большакову — 3 года в колонии общего режима.