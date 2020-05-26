Подполковнику петербургской полиции, который с 10 млн таранил ФСБ, дали реальный срок

Как сообщает 26 мая объединенная пресс-служба судов, старший оперуполномоченный уголовного розыска Большаков был задержан в мае прошлого года на парковке Пулково. Как было установлено в ходе судебного следствия, в аэропорт он приехал, чтобы встретить прилетавшего из столицы Вячеслава Ликёрова. Последний должен был привезти ему 10 млн в рублях и долларах от коммерсанта. Указанную сумму предприниматель должен был передать через подполковника за избавление своего строительного бизнеса от пристального внимания правоохранителей.

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Александра Большакова и Вячеслава Ликерова, обвиняемых в покушении на мошенничество, которое так и не стало взяткой.

При этом ни оперативник, ни его предполагаемый подельник на деле спасти от проверок не могли. Сам бизнесмен поставил в известность о сделке ФСБ, а та уже вышла на посредника. В петербургском аэропорту из рук в руки передавался муляж.



Во время задержания Большакова на «Хёнде», пытяясь уйти от спецназа ФСБ, протаранил служебную машину.



Фигуранты, как отмечает пресс-служба, вину признали, в содеянном раскаялись, дело слушалось в особом порядке.



Суд назначил Ликерову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима, а Большакову — 3 года в колонии общего режима.

