Об итогах рейда 25 сообщает ГУ МВД по Петербургу и области. 23 и 24 мая к административной ответственности за чрезмерную тонировку привлекли порядка 2,2 тысяч водителей. Согласно регламенту, стёкла должны пропускать свет не менее чем на 70%, однако у некоторых этот показатель стремился к нулю. Излишний полумрак в салоне обходится водителям в 500 рублей штрафа.

Более двух тысяч любителей тонировки выловили на дорогах Петербурга и Ленобласти за минувшие выходные. Практически каждый третий дорожил затемнёнными окнами настолько, что отказался расставаться с плёнкой на месте.

Освободить стекла предлагали на месте. 780 автовладельцев так скоро расставаться с плёнкой не захотели и уехали с требованием об устранении нарушений.



Вглядывались полицейские не только в стёкла. Так, в центре Петербурга остановили автомобиль с видоизменёнными номерами: спереди затерта буква, сзади - цифра региона. Такое дизайнерское решение КоАП оценивает в штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Житель Пушкина выделился особо, сначала избавившись от тонировки, а потом «закатавшись» снова. Чтобы полицейские вдруг не пропустили - записал видео.



Охота на любителей тонировки началась по команде начальника полицейского главка Романа Плугина 21 мая. По информации «Фонтанки», начало его, должно быть, разочаровало: из 36 районов города и области адекватные результаты продемонстрировали только в Выборгском и Всеволожском районах Ленобласти.



Навёрстывали статистику показательно. В субботу утром «в поля» по приказу Плугина вынужденно вышли начальники отделов ГИБДД 34 районов. Наверняка, не без проклятий в адрес коллег из Всеволожского и Выборгского. Работали до двух часов дня, пока сверху не поступила команда «свободны». После это статистический учёт пошёл в рост, ненависть к ударникам из двух районов, вероятно, осталась.

