Иностранец на «Солярисе» проехал на красный и занервничал. Погоню по оврагам со стрельбой полицейский снял на видео

Угнанный Hyundai Solaris сотрудники петербургской Госавтоинспекции обнаружили «благодаря» небольшому нарушению ПДД. День им пришлось начинать физическими упражнениями, а заканчивать каллиграфическими. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пытавшиеся скрыться от полиции граждане могут иметь причастность к мошенничеству. Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», сотрудники ОР ДПС № 1 ГИБДД утром 25 мая заступили на службу по обеспечению безопасности движения на 673-м километре автодороги М-10 «Россия», в Ям-Ижоре. Один из инспекторов заметил Hyundai Solaris, проехавший на запрещающий сигнал светофора, и остановил его. Обычная просьба предоставить документы «посеяла смуту в первых рядах авто» (всего в салоне было три человека). Водитель с пассажиром начали что-то оживлённо обсуждать на своем языке, инспектору говорили, что сейчас достанут документы. При этом приборная панель автомобиля была разобрана, отсутствовали накладки на пороги и… спокойствие водителя.

Почуяв неладное, инспектор набрал номер напарника, но сигнала не было. Пришлось кричать и махать руками. Второй инспектор направился к машине. Мужчины из неё тем временем вышли и по требованию полицейского открыли багажный отсек. Там тоже были сняты все декоративные пластиковые накладки. Вдруг один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке, и все трое бросились бежать в сторону посёлка Фёдоровское. «Бежали по садовым участкам, болоту и оврагам. Может, бежали бы все и дальше, но предупредительные выстрелы в воздух заставили водителя остановиться и лечь на землю. Напарник задержал второго беглеца. Ещё одному пассажиру удалось скрыться, увы», — рассказывает «Дорожный инспектор».

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате стрельбы никто не пострадал, отчитывается главк. Задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте 26 и 34 лет — водитель и пассажир. Второй пассажир объявлен в розыск. У водителя при себе были документы на «Солярис», но собственником оказался совершенно другой человек. Более того, госномера на машине, как выяснилось, с другого автомобиля, а под пассажирским сиденьем был установлен глушитель спутниковой связи, поэтому дозвониться до коллеги у инспектора не получалось. Две металлические пластины с идентификационными номерами нашлись в салоне.



Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com