Иностранец на «Солярисе» проехал на красный и занервничал. Погоню по оврагам со стрельбой полицейский снял на видео
Угнанный Hyundai Solaris сотрудники петербургской Госавтоинспекции обнаружили «благодаря» небольшому нарушению ПДД. День им пришлось начинать физическими упражнениями, а заканчивать каллиграфическими. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пытавшиеся скрыться от полиции граждане могут иметь причастность к мошенничеству.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», сотрудники ОР ДПС
Почуяв неладное, инспектор набрал номер напарника, но сигнала не было. Пришлось кричать и махать руками. Второй инспектор направился к машине. Мужчины из неё тем временем вышли и по требованию полицейского открыли багажный отсек. Там тоже были сняты все декоративные пластиковые накладки. Вдруг один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке, и все трое бросились бежать в сторону посёлка Фёдоровское.
«Бежали по садовым участкам, болоту и оврагам. Может, бежали бы все и дальше, но предупредительные выстрелы в воздух заставили водителя остановиться и лечь на землю. Напарник задержал второго беглеца. Ещё одному пассажиру удалось скрыться, увы», — рассказывает «Дорожный инспектор».
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В результате стрельбы никто не пострадал, отчитывается главк. Задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте 26 и 34 лет — водитель и пассажир. Второй пассажир объявлен в розыск. У водителя при себе были документы на «Солярис», но собственником оказался совершенно другой человек. Более того, госномера на машине, как выяснилось, с другого автомобиля, а под пассажирским сиденьем был установлен глушитель спутниковой связи, поэтому дозвониться до коллеги у инспектора не получалось. Две металлические пластины с идентификационными номерами нашлись в салоне.
В отношении водителя составлены административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил установки государственных знаков и мелкое хулиганство. В отношении обоих вынесены определения о возбуждении административного производства о нарушении миграционного законодательства. Оба задержанных были доставлены в отдел полиции, туда же приехал мужчина, арендовавший этот «Солярис» и передавший его задержанному водителю по устной договоренности. Он подал заявление о розыске иномарки и мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Отрабатывается причастность иностранцев к неправомерному завладению автомобилями в нашем регионе и другой противоправной деятельности, рапортует пресс-служба ГУ МВД.
«Отчёты пришлось писать до самого вечера. Но на одну угнанную иномарку стало меньше — вернется к хозяину», — заключает «Дорожный инспектор».