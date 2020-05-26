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26.05.2020 11:38
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Иностранец на «Солярисе» проехал на красный и занервничал. Погоню по оврагам со стрельбой полицейский снял на видео

Угнанный Hyundai Solaris сотрудники петербургской Госавтоинспекции обнаружили «благодаря» небольшому нарушению ПДД. День им пришлось начинать физическими упражнениями, а заканчивать каллиграфическими. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, пытавшиеся скрыться от полиции граждане могут иметь причастность к мошенничеству.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», сотрудники ОР ДПС № 1 ГИБДД утром 25 мая заступили на службу по обеспечению безопасности движения на 673-м километре автодороги М-10 «Россия», в Ям-Ижоре. Один из инспекторов заметил Hyundai Solaris, проехавший на запрещающий сигнал светофора, и остановил его. Обычная просьба предоставить документы «посеяла смуту в первых рядах авто» (всего в салоне было три человека). Водитель с пассажиром начали что-то оживлённо обсуждать на своем языке, инспектору говорили, что сейчас достанут документы. При этом приборная панель автомобиля была разобрана, отсутствовали накладки на пороги и… спокойствие водителя.

Почуяв неладное, инспектор набрал номер напарника, но сигнала не было. Пришлось кричать и махать руками. Второй инспектор направился к машине. Мужчины из неё тем временем вышли и по требованию полицейского открыли багажный отсек. Там тоже были сняты все декоративные пластиковые накладки. Вдруг один из мужчин что-то крикнул на иностранном языке, и все трое бросились бежать в сторону посёлка Фёдоровское.

«Бежали по садовым участкам, болоту и оврагам. Может, бежали бы все и дальше, но предупредительные выстрелы в воздух заставили водителя остановиться и лечь на землю. Напарник задержал второго беглеца. Ещё одному пассажиру удалось скрыться, увы», — рассказывает «Дорожный инспектор».

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В результате стрельбы никто не пострадал, отчитывается главк. Задержанными оказались граждане одного из среднеазиатских государств в возрасте 26 и 34 лет — водитель и пассажир. Второй пассажир объявлен в розыск. У водителя при себе были документы на «Солярис», но собственником оказался совершенно другой человек. Более того, госномера на машине, как выяснилось, с другого автомобиля, а под пассажирским сиденьем был установлен глушитель спутниковой связи, поэтому дозвониться до коллеги у инспектора не получалось. Две металлические пластины с идентификационными номерами нашлись в салоне.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

В отношении водителя составлены административные протоколы за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нарушение правил установки государственных знаков и мелкое хулиганство. В отношении обоих вынесены определения о возбуждении административного производства о нарушении миграционного законодательства. Оба задержанных были доставлены в отдел полиции, туда же приехал мужчина, арендовавший этот «Солярис» и передавший его задержанному водителю по устной договоренности. Он подал заявление о розыске иномарки и мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Отрабатывается причастность иностранцев к неправомерному завладению автомобилями в нашем регионе и другой противоправной деятельности, рапортует пресс-служба ГУ МВД.

«Отчёты пришлось писать до самого вечера. Но на одну угнанную иномарку стало меньше — вернется к хозяину», — заключает «Дорожный инспектор».

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Комментарии (4)

AGP
И причём тут каллиграфия? Так заметка красивее выглядит?
*Каллиграфия--искусство писать чётким, красивым почерком*.
Ни в одном гаишном протоколе не замечал даже намёка на каллиграфию, скорее напоминало почерк врачей)
тат2007amg
А раций у них нету, приходится за свой счет звонить бедолагам..
PupkinVasya
Обратите внимание, как поднята вверх камера внутри машины ДПС, даже лица видны только наполовину. Удобно...
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