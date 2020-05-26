Пятерых похитивших девять месяцев назад бизнесмена в Купчино нашли в Петербурге. Они выбивали чужой долг

Полиция Петербурга совместно с региональным УФСБ 25 мая задержала четверых жителей Петербурга и женщину из Ленобласти. Их подозревают в похищении бизнесмена летом 2019 года.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 38-летнего предпринимателя увезли от дома на улице Турку 19 июня 2019 года. Мужчину насильно посадили в «Тойоту Ленд Крузер» пятеро и требовали у него 6,5 млн рублей долга. Но в сумке у него нашлось только 130 тысяч рублей. Также у мужчины забрали ключи и документы на его «БМВ», после чего выкинули из иномарки.

