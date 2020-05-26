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26.05.2020 09:46
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Пятерых похитивших девять месяцев назад бизнесмена в Купчино нашли в Петербурге. Они выбивали чужой долг

Полиция Петербурга совместно с региональным УФСБ 25 мая задержала четверых жителей Петербурга и женщину из Ленобласти. Их подозревают в похищении бизнесмена летом 2019 года.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), 38-летнего предпринимателя увезли от дома на улице Турку 19 июня 2019 года. Мужчину насильно посадили в «Тойоту Ленд Крузер» пятеро и требовали у него 6,5 млн рублей долга. Но в сумке у него нашлось только 130 тысяч рублей. Также у мужчины забрали ключи и документы на его «БМВ», после чего выкинули из иномарки.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 (похищение) УК РФ.

По предварительной информации, следствие установило, что похищенный действительно взял у другого бизнесмена крупную сумму денег, но вовремя не вернул. Однако пятеро похитителей не были представителями пострадавшего, а просто узнали о ситуации и решили ею воспользоваться.

В понедельник четырех мужчин в возрасте от 27 до 53 лет и 38-летнюю женщину задержали по местам проживания. Двух мужчин оставили в изоляторе, троих остальных, в том числе и женщину, обязали явкой.

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Комментарии (2)

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