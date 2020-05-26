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26.05.2020 09:07
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Две женщины столкнулись под Петербургом, пострадали другие женщины и ребёнок

Трёх человек госпитализировали медики минувшим вечером с места ДТП в Кировском районе Ленинградской области.

По предварительной информации районного ОГИБДД, 25 мая около 19 часов на 133-м километре дороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» 42-летняя женщина на «Ладе Ларгусе», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении «Датсуну» под управлением 49-летней женщины.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

В обеих машинах, по данным УГИБДД, пострадали пассажиры: одна женщина из «Ларгуса», а также 12-летний мальчик и 65-летняя женщина из «Датсуна». «Водитель «Датсуна» тоже в больнице, лично отвозил. Подозрение на сломанные рёбра», — рассказывает подписчик «Дорожного инспектора» Андрей.

По факту ДТП проводится проверка.

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Комментарии (4)

lykov20
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260971131
"42-летняя женщина на «Ладе Ларгусе», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество"

Нехорощий женщин!
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