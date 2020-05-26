Две женщины столкнулись под Петербургом, пострадали другие женщины и ребёнок
Трёх человек госпитализировали медики минувшим вечером с места ДТП в Кировском районе Ленинградской области.
По предварительной информации районного ОГИБДД, 25 мая около 19 часов на 133-м километре дороги «Санкт-Петербургское Южное полукольцо» 42-летняя женщина на «Ладе Ларгусе», двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество в движении «Датсуну» под управлением 49-летней женщины.
В обеих машинах, по данным УГИБДД, пострадали пассажиры: одна женщина из «Ларгуса», а также 12-летний мальчик и 65-летняя женщина из «Датсуна». «Водитель «Датсуна» тоже в больнице, лично отвозил. Подозрение на сломанные рёбра», — рассказывает подписчик «Дорожного инспектора» Андрей.
По факту ДТП проводится проверка.