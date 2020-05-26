Полиция Петербурга ищет вандалов, которые готовили еду на Вечном огне в Кронштадте

Фото шашлычных палочек у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади, разместили накануне в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Полиция установила, что фото не постановка, и ищет злоумышленников, которые осквернили памятник.



Как стало известно «Фонтанке», 24 мая в сообществе «Подслушано в Кронштадте» появилось фото с мусором от приготовления шашлыков у Вечного огня и подписью «Вот так сегодня утром выглядел вечный огонь».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 мая, вечером в понедельник в полицию района обратился еще и директор музея истории Кронштадта, который увидел фото.

