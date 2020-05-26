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26.05.2020 08:38
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Полиция Петербурга ищет вандалов, которые готовили еду на Вечном огне в Кронштадте

Фото шашлычных палочек у памятника «Вечный огонь над могилой рабочих и матросов», расположенного на Якорной площади, разместили накануне в одном из пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Полиция установила, что фото не постановка, и ищет злоумышленников, которые осквернили памятник.

Как стало известно «Фонтанке», 24 мая в сообществе «Подслушано в Кронштадте» появилось фото с мусором от приготовления шашлыков у Вечного огня и подписью «Вот так сегодня утром выглядел вечный огонь».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 26 мая, вечером в понедельник в полицию района обратился еще и директор музея истории Кронштадта, который увидел фото.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и обнаружили, что 24 мая около 23 часов к мемориалу подъехала «Шкода Октавия». Из нее вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников, их розыск и задержание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает ведомство.

Накануне дня 75-летия Победы в центре Петербурга задержали женщину, которая затушила Вечный огонь на Марсовом поле. Горожанку, по ее словам, до такого поступка довели проблемы в семье — «борьба за жильё» и грядущая операция ребенка. Она поругалась с родными, и, оказавшись около Вечного огня, решила «заглушить боль», вылив на него газировку из бутылки.

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Комментарии (14)

260561611
А вандалов, которые закрасили граффити к 80-летию поэта Иосифа Бродского НЕ ИЩУТ? Хотя и искать не надо, приказал какой-то ср... школьный завхоз.
Павел Михайлов
А камеры, рядом с памятниками, всё не разместить?
Петр Петров
Срепнинько
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