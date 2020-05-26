Банки ввезли в Россию рекордный за 6 лет объем наличных долларов

В марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, следует из статистики Банка России, которую 26 мая приводит РБК . По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза. За последние шесть с лишним лет это рекорд: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года ($9,5 и $10,15 млрд соответственно).

Российские игроки в марте не только покупали валюту на рынке, но и пополняли кассы наличными. Так банки старались защититься от набега вкладчиков.

Ввоз наличных евро в марте 2020-го увеличился почти втрое по сравнению с февралем, но общую сумму за месяц нельзя назвать рекордной: сопоставимые месячные объемы европейской валюты поставлялись в Россию и в течение 2019-го.

Опрошенные РБК эксперты связывают увеличение поставок наличных с набегом вкладчиков на банки. В марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд руб., или 1% всего объема, указывал ЦБ. Регулятор объяснял это ростом покупательской активности и увеличением спроса на наличные перед введением режима самоизоляции на фоне пандемии. Но отток в основном затронул валютные депозиты граждан: в марте россияне забрали рекордный объем валюты за десять лет — $5 млрд.



На фоне разрыва сделки ОПЕК+, обвала цен на нефть и пандемии коронавируса рубль стал второй по волатильности валютой в мире. По реальному курсу российская валюта за месяц ослабла на 12,2% к доллару и на 13,5% к евро, оценивал Банк России.