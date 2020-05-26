На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Экипаж погиб
Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке 26 мая. ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» в Анадыре, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, вертолет проводил контрольное вывешивание — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна. Вертолет упал с высоты 15 м, экипаж погиб.
По предварительной информации, причиной жесткой посадки стала техническая неисправность. После крушения возник пожар, который потушили экстренные службы. На месте крушения нашли «черные ящики».