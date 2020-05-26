FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +21
71.60р77.88р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.05.2020 07:11
3
Печать

На Чукотке потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Экипаж погиб

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке 26 мая. ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома «Угольные копи» в Анадыре, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, вертолет проводил контрольное вывешивание — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна. Вертолет упал с высоты 15 м, экипаж погиб.

По предварительной информации, причиной жесткой посадки стала техническая неисправность. После крушения возник пожар, который потушили экстренные службы. На месте крушения нашли «черные ящики».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

lykov20
При падении человека средней комплекции на грунт с высоты 15 метров он вполне может остаться жив. А как же авторотация?
260642921
А ведь это второе крушение военного вертолета с жертвами за одну неделю. 21 числа, в день рождения Шойгу, разбился вертолет в Подмосковье. Зато Шойгу в этот день с помпой получил награду из рук "щедрого" царя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний