Смольный: Дети будут проходить тест на коронавирус перед поездкой в лагерь

Председатель комитета по образованию Жанна Воробьева положительно ответила на вопрос о том, надо ли будет детям сдавать тест на коронавирус перед отправкой в летний лагерь.

«Что касается тестов на коронавирус. Обязательно они будут проходить. И я хотела бы сказать, что, в каком режиме и как это будет сделано, мы, конечно, скажем чуть позже, когда уже увидим те рекомендации, которые получим», — сообщила она 25 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Петербург вышел на высокий уровень тестирования — почти 240 тестов на 100 тысяч населения, что в 4 раза выше норматива. Однако заметил, что вновь выявленных случаев по-прежнему больше, чем выписанных пациентов.