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25.05.2020 18:52
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Беглов: Маски и дистанция остаются, число новых заболевших в Петербурге снижается медленно

В Петербурге за день число диагностированных случаев коронавирусной инфекции по-прежнему превышает количество выписанных пациентов, поэтому снимать все ограничения пока рано. Об этом 25 мая заявил губернатор Александр Беглов в видеообращении на канале «Санкт-Петербург».

«Мы вышли на высокий уровень тестирования. Почти 240 тестов на 100 тысяч населения. Это в 4 раза выше норматива. Число заболевших на прошедшей неделе уменьшилось всего на 7%. Общей картины это не меняет. По-прежнему у нас за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется, — сказал Беглов. — Требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты остаются».

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин, напротив, увидел в столице улучшение ситуации и заявил, что в ближайшее время планирует смягчить ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

За последние сутки в Петербурге коронавирус подтвердился ещё у 374 человек, общее число заражений выросло до 13 713. Количество смертей увеличилось на 5, достигнув 138. В то же время выписали за последние сутки 138 пациентов, общее число тех, кто уже переболел COVID-19, составило 3 590.

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Комментарии (22)

Вашъ Хозяинъ
Беглова в отставку!
260976171
В отставку пора
Чёрт Опасный
Ведь борода - почти усы,
Носи усы, носи усы... носи усы!
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