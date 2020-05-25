Беглов: Маски и дистанция остаются, число новых заболевших в Петербурге снижается медленно

В Петербурге за день число диагностированных случаев коронавирусной инфекции по-прежнему превышает количество выписанных пациентов, поэтому снимать все ограничения пока рано. Об этом 25 мая заявил губернатор Александр Беглов в видеообращении на канале «Санкт-Петербург».



«Мы вышли на высокий уровень тестирования. Почти 240 тестов на 100 тысяч населения. Это в 4 раза выше норматива. Число заболевших на прошедшей неделе уменьшилось всего на 7%. Общей картины это не меняет. По-прежнему у нас за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге пока сохраняется, — сказал Беглов. — Требования соблюдать меры социального дистанцирования и использовать средства защиты остаются».